Boom Affluenza alle Europee - bene Le Pen e Verdi tedeschi. Grande affermazione Orban : affluenza altissima, calo ma tenuta sostanziale dei partiti europeisti, sorpasso di Marine Le Pen sulla lista di Emmanuel Macron in Francia, Boom dei Verdi in Germania, mentre i 'sovranisti' per ora non sfondano ad eccesione del trionfo di Viktor Orban in Ungheria. Queste Le prime indicazioni che arrivano nel tardo pomeriggio dagli exit poll delle elezioni Europee. In Francia il Rassemblement National di Marine Le Pen sarebbe il primo partito ...

Affluenza boom in Ue - cresce in Italia - record in Germania | Exit poll : Merkel prima ma cala - volano i Verdi - crollo Spd | Austria : Kurz al 34 - 5% | In Grecia vincono i conservatori : Germania, Francia, Spagna e (parzialmente) anche Italia: in grande aumento i votanti alle elezioni europee. Primi dati: a Berlino la Cdu della Cancelliera scalza Spd, Tsipras battuto in Grecia

Europee - boom di Affluenza nei Paesi Ue : 16.26 Per le elezioni Europee si registra una affluenza in netto aumento quasi ovunque nei principali Paesi europei. Oltre che in Francia (+4% rispetto al 2014), in Germania alle 14 ha votato il 29,4% degli aventi diritto, contro il 25,6% del 2014. In Spagna l'affluenza alle 14 era del 34%, 10 punti in più rispetto al 2014. boom in Ungheria,dove alle 15 l'affluenza era pari al 30,52%, già più alta di quella complessiva di cinque anni fa.

Elezioni in Spagna - Affluenza record : +9 - 5% rispetto al 2016 alle 18. Boom in Catalogna : affluenza alta alle Elezioni generali in corso in Spagna. alle 18 il dato si attestava al 60,72%, oltre 9,5 punti in più rispetto alle ultime Elezioni, quelle del 2016. Partecipazione particolarmente alta in Catalogna, dove l’affluenza si attesta al 64,19%, quasi il 18% in più (17,81%) rispetto alle precedenti Elezioni....

