Mestre | 400 euro di multa allo studente sorpreso a fare pipì su un prato

(Di sabato 25 maggio 2019) Giulia Rizzo Unaesemplare, quella comminata ad unodidalla polizia municipale mentre orinava su unProprio quando stava per sollevare la zip dei pantaloni dopo aver dato sfogo ad un “bisognino” impellente, i vigli urbani lo hanno accerchiato eto. È finita così per unodi, V.L., di 22 anni, che la sera dello scorso 26 aprile camminava a passo svelto lungo via della Libertà per raggiungere Maghera, dove avrebbe dovuto assistere ad un concerto. Attorno alla mezzanotte, arrivato all’angolo con via Pacinotti, ha però iniziato a sentire delle piccole fitte al basso ventre e il bisogno di una toilette. Probabilmente per non rallentare la tabella di marcia, il giovane, non ha perso tempo alla ricerca di un bagno, ma ha deciso di farla lì. Così, dopo aver attraversato un guard rail, ha iniziato ad urinare su un praticello. ...

