Il padre del piccolo Leo | Non ho pace me lo hanno portato via due volte

Nunzia De Girolamo balla col padre. Ira del pubblico sui giurati : Nunzia De Girolamo balla col padre: scatta l’ira del pubblico sulla giuria di ballando con le Stelle, sui social piove di tutto. Stavolta a finire sulla graticola è stata la giuria stessa: è successo a ballando con le Stelle. Il programma condotto da Milly Carlucci è finito al centro del ciclone social dove tantissimi telespettatori […] L'articolo Nunzia De Girolamo balla col padre. Ira del pubblico sui giurati proviene da Gossip e ...

Mio caro padre (le ore dell’attesa) : Politburo dell’Urss, Unione delle Repubbliche Socialiste Sarrite. Sala della Purezza e della Napoletanità (ex bagno e antibagno del Chiattone buonanima a Castel Volturno). Il ministro della Propaganda, compagno Zdanov, in colpevole silenzio da mesi e mesi su queste colonne, è immerso da ore in libri e documenti per prepararsi all’Evento Indicibile (non succede, ma se succede…). Alle tredici di oggi ha dovuto interrompere le sue febbricitanti ...

Bimbo ucciso a Milano - il gip : “Il padre potrebbe rifarlo”. Sui piedini del piccolo anche bruciature di sigarette : potrebbe uccidere ancora, nonché fuggire, e quindi deve restare in cella Aljica Hrustic, il 25enne di origini croate arrestato mercoledì per l’omicidio di suo figlio Mehmed, di 2 anni e 5 mesi. Per questo il gip di Milano Valerio Natale ha convalidato il fermo ed emesso la misura cautelare in carcere per l’uomo. Il giudice ha ritenuto infatti che vi siano sia “il concreto pericolo di reiterazione del reato” che il “pericolo di ...

Amici 18 - Rafael piange per il padre : parole speciali prima della finale : Papà Rafael Quenedit: le parole al ballerino prima della finale di Amici 18 Rafael Quenedit ha ricevuto una grandiosa sorpresa ad Amici 2019. Non si sarebbe mai aspettato che il padre avrebbe potuto chiamarlo: è una persona a dir poco riservata, che preferisce rimanere fuori dal contesto televisivo; ha deciso quindi di fargli una chiamata, […] L'articolo Amici 18, Rafael piange per il padre: parole speciali prima della finale proviene da ...

Applausi ai funerali del padre violento ucciso dalla figlia : «Sei un grande» Video |Foto : In 300 ai funerali dell’ex pugile ucciso dalla ragazza per difendere madre e nonna. Quest’ultima abbraccia la bara e la bacia. «Lo ha perdonato subito», dicono le donne del quartiere in lacrime. «Era buono, non un mostro». Tensione con i media

Grande Fratello - il dramma di Gennaro Lillio dopo la lettera del padre : l'inquietante dubbio su mamma : Si consuma dentro alla casa del Grande Fratello la tragedia di Gennaro Lillio, inquilino che fu abbandonato dal padre quando aveva tre anni. Nel corso del reality - condotto da Barbara D'Urso su Canale 5 -, il modello si è aperto sull'argomento, parlandone e rivelando che i suoi genitori si sono las

Milano - bambino di 2 anni ucciso a botte. La confessione del padre : “Non riuscivo a dormire - mi sono alzato e l’ho picchiato” : Davanti al procuratore, Aljica Hrustic ha confermato quanto aveva già detto mercoledì sera davanti agli investigatori. Ha raccontato di essere stato lui, 25enne di origini croate, a picchiare suo figlio di 2 anni e 5 mesi, trovato morto all’alba di ieri nell’appartamento popolare di via Ricciarelli 22, a Milano. “L’ho picchiato, poi l’ho visto morto, non credevo che l’avrei ucciso”, ha detto al pm Giovanna Cavalleri. In ...

