Eliminato Ballando con le Stelle | la semifinale di ieri | è uscita Manuela Arcuri

Eliminato Ballando con le stelle 11 maggio : Arcuri-Bassi in sospeso - fuori i Sampaio : Ieri sera in prime time su Rai 1 è andata in onda una nuova scoppiettante puntata di Ballando con le stelle, il fortunato show condotto da Milly Carlucci che sta per avviarsi verso le battute finali di questa edizione. Una puntata decisamente ricca di colpi di scena, caratterizzata da una serie di ripescaggi ed eliminazioni che hanno visto protagoniste le coppie che proseguono il loro percorso, ma anche quelle che avevano abbandonato la gara. ...