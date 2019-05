Weinstein pagherà 44 milioni di dollari per chiudere i processi con la maggioranza delle

lastampa

(Di venerdì 24 maggio 2019) Harveyha raggiunto con il procuratore generale di New York un accordo da 44diper risolvere l’azione legale intentata nei suoi confronti da alcune donne che lo accusano di abusi sessuali. Lo riporta il Wall Street Journal....

