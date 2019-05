romadailynews

(Di venerdì 24 maggio 2019) VIABILITÀVENERDI 24 MAGGIOORE 07:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA MENTRE, PER UN INCIDENTE, SI STA IN CODA SULLA COMPLANARE TRA LA BUFALOTTA E CASTEL GIUBILEO, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONENORD, CODE GIA’ DALLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI; IN CARREGGIATA INTERNA INVECE TROVIAMO PRIMA DELLE CODE E POI DEI RALLENTAMENTI TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA IN DIREZIONE CENTRO INCOLONNAMENTI: SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA SINO ALLO SVINCOLO PER VIALE DI TOR DI QUINTO E SU VIA SALARIA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL’AEROPORTO DELL’URBE E A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST. GIUNTI SULLA TANGENZIALE EST, SE SI VA VERSO LO STADIO ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 24-05-2019 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Scandicci - Coda A1 Bologna-Roma Coda in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna per traffico intenso sulla viabilita'... - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Aurelia code a tratti tra Raccordo Anulare e Circonvallazione Aurelia > Centro #luceverde -