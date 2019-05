MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2019 Lista convocate Italia | 23 azzurre del c t Bartolini

Calcio femminile - MONDIALI 2019 : le 23 convocate dell’Italia di Milena Bertolini. Rosucci e Serturini nella lista : La rosa per i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia è cosa fatta per il CT Milena Bertolini. Le 23 giocatrici della Nazionale Italiana che rappresenteranno il nostro Paese nella fase finale della rassegna iridata (7 giugno-7 luglio) sono state ufficializzate quest’oggi, nel corso del raduno a Riscone di Brunico (Bolzano), dove le azzurre stanno affinando la loro preparazione. Le nostre portacolori sosteranno l’ultimo test ...

MONDIALI di Calcio Femminile su Sky Sport - in onda il nuovo promo : Non è uno Sport per… chi teme le sfide. Chi non sogna in grande. Chi si risparmia. Chi pensa di fare tutto da solo. Il Calcio è il Calcio. Con questo messaggio lanciato dal nuovo promo che vede protagoniste le giocatrici della Nazionale...

MONDIALI CALCIO femminile 2019/ Lista convocate Italia - chi saranno le 23 azzurre? : Mondiali calcio femminile 2019: Lista convocate Italia, chi saranno le 23 azzurre? Oggi il c.t. Milena Bertolini comunica alla FIFA la Lista definitiva.

Calcio - MONDIALI Under20 : Italia-Messico 2-1 - ottimo esordio per gli azzurrini di Paolo Nicolato : Inizia nel migliore dei modi l’avventura della Nazionale Italiana Under20 di Calcio nei Mondiali 2019 di categoria in Polonia. Allo Stadion GOSIR di Gdynia gli azzurrini di Paolo Nicolato hanno sconfitto con merito 2-1 il Messico nei primo incontro valido per il gruppo B. Le reti di Frattesi al 4′ e di Ranieri al 67′ hanno regalato il successo ai nostri portacolori, rendendo vana la segnatura dei rivali che avevano pareggiato ...

Calcio - MONDIALI under20 2019 : l’Argentina cerca il settimo sigillo trascinata da Ezequiel Barco - attacco stellare per il Portogallo : Siamo ormai prossimi a vivere il primo grande appuntamento dell’estate calcistica, con i Mondiali under-20 che metteranno di fronte i migliori giovani del pianeta, pronti a darsi battaglia dal 23 maggio al 15 giugno in Polonia, fino alla finalissima di Lodz. Ben 24 le formazioni al via, tutte molto preparate, senza una favoritissima netta, ma con l’Argentina che gode di una tradizione di ben sei successi (unico Mondiale vinto da ...

Calcio - MONDIALI Under20 2019 : le avversarie del girone dell’Italia ai raggi X. Ecuador e Messico molto ostiche per la qualificazione - abbordabile il Giappone : La giornata inaugurale del Campionato del Mondo Under 20 di Calcio è ormai alle porte, giovedì 23 maggio andranno in scena i primi quattro match della fase a gironi della rassegna iridata giovanile organizzata in Polonia. L’Italia sarà presente alla manifestazione grazie allo splendido secondo posto conquistato negli ultimi Europei Under 19 ed ora è chiamata ad un altra cavalcata travolgente per ben figurare anche a livello globale a ...

Calcio - MONDIALI Under20 2019 : come vederli in tv e streaming. Il programma completo : Il conto alla rovescia sta per scadere. Dal 23 maggio al 15 giugno la Polonia sarà la capitale del Calcio giovanile. I Mondiali Under20 prenderanno il via e tutti i migliori giocatori, nati a partire dal 1° gennaio 1999, vi prenderanno parte per regalare alla propria selezione un sogno. Saranno ben 24 le compagini che animeranno la scena sui rettangoli verdi polacchi. Il format prevederà sei gironi da quattro squadre ciascuno e le prime due ...

Calendario MONDIALI Under20 calcio 2019 : programma - orari e tv. Tutte le date dai gironi alla finale : La Polonia ospiterà i Mondiali Under 20 di calcio 2019 dal 23 maggio al 15 giugno, la rassegna iridata di categoria è aperta a ragazzi nati a partire dal 1° gennaio 1999 e vi parteciperanno ben 24 Nazionali che sono state suddivise in sei gironi da quattro formazioni ciascuno. Le prime due classificate di ogni gruppo e le quattro migliori terze accederanno agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta, si preannuncia ...

Calcio femminile - l’Italia in ritiro a Riscone di Brunico : scatta l’ultima fase di preparazione ai MONDIALI : Dopo le due settimane di raduno a Coverciano, scatta l’ultima fase di preparazione ai Mondiali di Calcio femminile per l’Italia: le azzurre si sono trasferite a Riscone di Brunico, in provincia di Bolzano, dove domani sosterranno la prima seduta di allenamento. Sono 26 le atlete chiamate dalla CT Milena Bertolini. Al termine di questa fase di preparazione, mercoledì 29 maggio, l’Italia sfiderà la Svizzera a Ferrara ...

Calcio - MONDIALI Under20 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Squadra imperniata su Pellegrini e Pinamonti : Sono arrivate ieri le convocazioni di Paolo Nicolato per i Mondiali Under 20 di Calcio, che vedranno di scena l’Italia in Polonia dal 23 maggio. Il gruppo azzurro sarà composto da 21 giocatori, parte dei quali è proveniente dalla spedizione degli Europei Under 19 che ha portato in dote la finale. Tra i portieri, il posto da titolare è senza dubbio di Alessandro Plizzari (scuola Milan), che dei tre convocati (gli altri sono Marco ...

VIDEO Calcio femminile - Valentina Cernoia : “Ai MONDIALI Giamaica incognita - Brasile avversario più difficile” : La calciatrice della Nazionale italiana Valentina Cernoia analizza il girone che attende l’Italia ai Mondiali: “Non ho mai affrontato la Giamaica, saranno un’incognita, mentre mi aspetto l’Australia in forte crescita. Conosciamo bene il Brasile, squadra piena di talento, l’avversario più difficile“. LA VIDEO INTERVISTA A Valentina Cernoia roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

Calcio - MONDIALI Under20 2019 : i 21 convocati dell’Italia. Assente Tonali - che farà gli Europei Under21 : Il CT Paolo Nicolato ha diramato la lista ufficiale dei 21 calciatori convocati per i Mondiali Under 20 che scatterà in Polonia il prossimo 23 maggio: l’Italia è inserita nel Girone B con Messico, Giappone ed Ecuador. Gli azzurrini sono chiamati a confermare il terzo posto ottenuto due anni fa dai ragazzi dell’allora CT Alberico Evani. Nell’elenco spiccano almeno tre assenze eccellenti, ovvero quelle di Kean, Zaniolo e Tonali, ...

Calcio - Europei Under17 2019 : Italia-Portogallo 1-0. Tongya porta gli azzurrini ai MONDIALI! : Ben oltre novanta minuti di sofferenza, ma al triplice fischio la gioia può esplodere: l’Italia Under 17 di Calcio centra la vittoria nei quarti di finale degli Europei di categoria e stacca così il pass per i Mondiali battendo il Portogallo per 1-0: è di Tongya al 26′ la rete che ci spinge alla rassegna iridata ed in semifinale nel torneo continentale. Gli azzurrini di Nunziata, dopo aver dominato il Girone D, incrociano i lusitani, ...