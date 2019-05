Le morti per la troppa fila sull’Everest

Barca si ribalta in Cina - almeno 10 morti e 8 dispersi : In Cina, nella provincia sudoccidentale cinese di Guizhou, si è ribaltata una Barca utilizzata nel trasporto passeggeri, uccidendo almeno 10 persone: lo ha reso noto l’emittente statale Cctv, secondo cui risultano 8 dispersi. Il capitano è stato tratto in arresto, mentre i feriti sono stati tutti trasportati in ospedale. L'articolo Barca si ribalta in Cina, almeno 10 morti e 8 dispersi sembra essere il primo su Meteo Web.

INCIDENTE IN A4 - AUTO CONTRO CAMION : 2 morti/ Redipuglia - operazioni complesse e code : INCIDENTE stradale sulla AUTOstrada A4: schianto choc, AUTO sotto un CAMION. MORTI sul colpo 2 operai, lunghe code dopo il sinistro.

Matteo Salvini - 200 migranti salvati al largo della Libia : "Chi dice porti aperti li vuole morti" : Il Viminale ha diffuso le immagini sull'operazione della Guardia Costiera di Tripoli, che ha recuperato e salvato 200 clandestini su due barconi in navigazione verso Nord e le coste dell'Italia. "Chi parla di porti aperti aiuta gli scafisti e condanna a morte migliaia di persone - ha commentato il m

Scambio tubi in ospedale a Castellaneta - per gli 8 morti nessun colpevole : reato prescritto : Dodici anni dopo quella terribile tragedia dovuta ad un assurdo Scambio di tubi durante li lavori, la corte d'Appello di Taranto ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per i dodici imputati condannati in primo grado. Si tratta di tecnici che avevano costruito l'impianto, imprenditori, progettisti e direttori dei lavori.Continua a leggere

Giro d'Italia - tappa 16 Lovere-Ponte di Legno : percorso con Gavia e mortirolo : Nella giornata di martedì 28 maggio 2019, dopo il secondo giorno di riposo, al Giro d’Italia si correrà la 16ª tappa. La frazione porterà i corridori da Lovere a Ponte di Legno lungo un percorso di 226 Km. Si tratterà della più impegnativa della 102ª edizione della corsa rosa, visto che proporrà la Cima Coppi, oltre al terribile Mortirolo. Tanta salita fin dai primi metri di gara, anche se i primi scollinamenti non saranno dei GPM. In attesa di ...

Scambio di tubi in ospedale - 8 morti : imputati tutti assolti per prescrizione : In primo grado erano state condannate 11 persone: per tutti, è stato dichiarato «il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione». Gli 8 cardiopatici morirono perché inalarono in dosi letali protossido di azoto invece di ossigeno. Per uno Scambio di tubi

Mirandola - incendio sede polizia : 2 morti/ Arrestato marocchino : vendetta personale? : incendio ed esplosione nella sede della polizia municipale di Mirandola: 2 morti, 2 feriti gravi e 17 intossicati. Fermato un giovane marocchino.

Incendia la sede dei vigili per vendetta nel Modenese : 2 morti e 2 feriti gravi. Salvini : «È straniero - tutti a casa» : Due persone sono morte, due sono rimaste ferite in modo grave e 16 risultano intossicate nell'incendio appiccato pare da uno straniero nella sede dei vigili urbani di Mirandola, nel Modenese. Il...

Incendia per vendetta un comando dei vigili nel Modenese. Due morti : È' di due morti, tre intossicati ricoverati in gravi condizioni e altri 16 in modo lieve il bilancio di un incendio appiccato nella notte nel comando della polizia municipale di Mirandola. Il rogo, secondo quanto riferisce Il Giornale di Modena, sarebbe stato appiccato intorno alle 2 e 40 da uno straniero che si voleva vendicare per essere stato fermato nei giorni scorsi dagli agenti della municipale. L'uomo è stato arrestato dai ...

Incendio nella sede dei vigili urbani : due morti e diversi feriti. Arrestato un giovane : ha agito per vendetta : Due morti, due feriti gravi e 17 intossicati. È il bilancio di un Incendio che si è sviluppato la notte scorsa nella sede della polizia locale di Mirandola, nel Modenese. Secondo quanto...

Incendia la sede dei vigili urbani per vendetta nel Modenese : due morti e due feriti gravi : Due persone sono morte, due sono rimaste ferite in modo grave e 16 risultano intossicate nell'incendio appiccato pare da uno straniero nella sede dei vigili urbani di Mirandola, nel Modenese. Il...

Ambiente - Costa : “80 mila morti per smog all’anno - Governo in campo” : Due giorni dedicati alla qualita’ dell’aria nella citta’ che piu’ di tutte le altre paga il tributo a questa vera e propria emergenza ambientale e sanitaria: Torino. Sara’ infatti il capoluogo piemontese ad ospitare il ‘Clean air dialogue’, il dialogo sulla qualita’ dell’aria che vedra’ il Governo, tutte le regioni, gli stakeholders e la commissione europea intorno allo stesso ...

Migranti - Salvini : “Nel 2019 due corpi in mare - -90% morti e dispersi”. Ma cita dati di 3 paesi e non i 400 cadaveri mai trovati : Matteo Salvini lo aveva già detto a marzo, durante una puntata di Porta a Porta, e lo ha ripetuto anche lunedì mattina ospite a Coffee Break su La7: “Grazie alla politica del rigore, dell’attenzione, dei porti chiusi noi abbiamo ridotto del 90% il numero dei morti e dei dispersi in mare. Nel 2019, i corpi senza vita recuperati nel Mediterraneo sono stati due a fronte dei mille degli anni precedenti”. Ma i numeri snocciolati dal ...

Giro d’Italia 2019 - tappa del Gavia a rischio per la neve. Le possibili alternative : difficile il doppio mortirolo : La notizia è ormai di pubblico dominio da qualche giorno: la tappa regina del Giro d’Italia 2019 rischia di essere completamente stravolta per le ingenti nevicate cadute sul Passo Gavia nell’ultima settimana. La sedicesima frazione della 102a edizione della Corsa Rosa si svolgerà martedì 28 maggio e nell’idea iniziale dell’organizzazione avrebbe dovuto prendere il via da Lovere, portare il gruppo sulla cima della ...