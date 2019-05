Con la scusa dell' odio ci imbavagliano

Giornalista ferito dalla polizia durante gli sContri Con gli antifascisti. Il questore di Genova si scusa : Un Giornalista di 'Repubblica' di 51 anni, Stefano Origone, è rimasto ferito negli scontri in piazza Corvetto, a Genova, tra polizia e manifestanti antifascisti scesi in piazza contro un comizio di Casapound che si svolgeva nelle vicinanze. Il cronista ha raccontato di essere stato colpito dai poliziotti che stavano cercando di disperdere il presidio. "Ho detto di essere Giornalista, ma hanno continuato a colpirmi", ha riferito ai ...

Cristiano Malgioglio chiedo scusa al pubblico dopo la lite Con Francesca De Andrè : Il cantante e opinionista Cristiano Malgioglio non cambia la sua posizione e anzi rincara la dose dal suo account “Instagram”, dopo la lite in diretta che ha avuto con Francesca De Andrè. Malgioglio ha confermato le parole dette ieri sera alla reclusa, spiegando che le scuse erano per gli spettatori a casa che hanno dovuto assistere alla discussione. dopo la lite di ieri sera con Francesca De Andrè, Cristiano Malgioglio non cambia la sua ...

Ivana Icardi è tornata Con il fidanzato Luis Galesio : “Mille volte scusa” : Ivana Icardi è tornata ufficialmente con il fidanzato, il calciatore Luis Fabian Galesio. L’annuncio a Pomeriggio 5 L’entrata nella casa del Grande Fratello di Ivana Icardi aveva aperto uno spiraglio sul rapporto con il fratello, il calciatore Mauro Icardi ma dopo aver ricevuto la diffida da parte della cognata, Wanda Nara, Ivana non aveva più […] L'articolo Ivana Icardi è tornata con il fidanzato Luis Galesio: “Mille ...

Malgioglio si scusa per la lite Con la De André. Lisa Fusco : "È pazza" - : Luana Rosato Cristiano Malgioglio si scusa con i telespettatori per la lite con la De Andrè, ma Lisa Fusco interviene e accusa la gieffina di avere "comportamenti da tossicodipendente" La lite andata in onda durante la settima puntata del Grande Fratello 16 tra Cristiano Malgioglio e Francesca De André ha lasciato sbigottiti i telespettatori. I toni tra l’opinionista del reality show e la concorrente si sono accesi in modo inatteso e ...

Malgioglio litiga Con la De André. Barbara d’Urso : “Chiedi scusa!” : Francesca De André offesa da Cristiano Malgioglio: Barbara d’Urso interviene Una puntata non facile per Francesca De André, che ad inizio serata è venuta a conoscenza del tradimento del suo, ormai ex, fidanzato Giorgio Tambellini. Ora, quasi alla fine della diretta di questa sera, la concorrente di Barbara d’Urso ha avuto modo di potersi confrontare con uno degli opinionisti del reality, ovvero Cristiano Malgioglio, che settimana ...

21 enne in viaggio di nozze - si inventa una scusa Con la moglie e si fa arrestare Con una escort : Sicuramente fa piacere avere una risposta interessante quando gli amici chiedono “come è andato il viaggio di nozze?”, ma un uomo arrestato in Florida forse ha un racconto che probabilmente gli ha già rovinato il matrimonio. L’uomo, un ventunenne di nome Mohammed Ahmed, era appena arrivato ad Orlando per il suo viaggio di nozze, quando con una scusa ha lasciato la moglie in albergo per cercare una escort. Un buon inizio di matrimonio, non ...

Juventus - Max Allegri si commuove in Conferenza stampa e non riesce a parlare : “Scusate - un attimo…” : “Ringrazio il presidente, ringrazio i ragazzi che…”. Un Massimiliano Allegri visibilmente commosso e con la voce rotta per l’emozione ha spiegato le ragioni dell’addio alla Juventus in conferenza stampa insieme ad Andrea Agnelli. Serie A | Di F. Q.. Allegri saluta la Juventus: “Scelta del presidente, un decisionista”. Agnelli: “Nessun condizionamento ...

Elezioni europee - Castaldo (M5s) : “Attacchi Salvini su migranti grave errore - chieda scusa a Conte” : Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente uscente del Parlamento europeo e candidato del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Centro, parla delle prossime Elezioni europee e delle divergenze tra i due alleati di governo, augurandosi si tratti solamente di "campagna elettorale". Castaldo si rivolge anche a Matteo Salvini, dopo le sue parole in tema di migranti sul presidente del Consiglio: "Spero abbia modo di ravvedersi e di chiedere scusa a ...

Europee - la candidata Pd Gualmini manda mail elettorali Con indirizzo università. Rettore : “Grave leggerezza”. E lei si scusa : “Elisabetta Gualmini ha commesso una grande leggerezza. Le mailing list per scrivere a tutto l’Ateneo si possono chiedere ma, in questo caso specifico, non è stato fatto e non poteva neanche essere autorizzato”. Il Rettore dell’Università di Bologna, Francesco Ubertini, boccia senza appello la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e candidata Pd alle prossime Europee che, nei giorni scorsi, ha inviato una mail elettorale ...

Formula 1 – Test Barcellona - Callum Ilott si scusa Con l’Alfa Romeo : “l’incidente? Sento di aver deluso il team” : Protagonista di un brutto incidente nel corso del pomeriggio del day-1 dei Test di Barcellona, Ilott ha raccontato cosa sia accaduto E’ stato il suo l’unico incidente del day-1 dei Test di Barcellona, una botta tremenda contro le barriere in curva 3 che ha lasciato con il fiato sospeso l’Alfa Romeo Racing. Fortunatamente, nessuna conseguenza per Callum Ilott che, al termine della sessione, ha voluto spiegare quanto ...

Week end : Bruxelles - e un po’ di Fiandre - Con la scusa di Bruegel : Prendi un Van Gogh, che so I girasoli, la Casa gialla, il Vecchio che soffre (tutto maiuscolo) e li leggi in un momento. Opere straordinarie ma, per così dire, “facili”. Ci vedi subito l’anima dell’autore, poi bucano anche la tua di anima. Basta un momento perché ti colpiscano e te le porti dentro per sempre. Anche un Pollock, coi suoi grovigli affascinanti, giusto per spaziare nelle ...

Storie Italiane - moglie di Razzi : “Mariotto doveva scusarsi Con i malati” : La moglie di Antonio Razzi a Storie Italiane: “Guillermo Mariotto non si è scusato con chi doveva” E’ intervenuta in collegamento nella puntata di Storie Italiane di oggi, lunedì 13 maggio 2019, la signora Maria Jesus Fernandez, moglie di Antonio Razzi. Nel programma della tarda mattinata di Rai1 leader d’ascolti condotto da Eleonora Daniele, oggi Maria ha commentato quanto avvenuto sabato sera a Ballando con le stelle ...

Paolo Bonolis rimprovera una Concorrente : “Mi chieda scusa!” : Ciao Darwin, Bonolis contro una concorrente di Tutti: “Mi chieda scusa!” Finora le aspettative sulla puntata Juve contro Tutti a Ciao Darwin 8 sono state rispettate. Le due squadre di certo non se le mandano a dire e il conduttore Paolo Bonolis, il quale deve essere comunque imparziale, ha spesso perso questa sua connotazione facendosi scappare qualche frecciatina del tipo “Qui le regole valgono!” o “Inutile, ...

Milan - Conti : “Bakayoko ha chiesto scusa. Tutti uniti per la Champions” : Le parole di Andrea Conti, in una intervista a Dazn in vista della delicata trasferta di sabato al Franchi contro la Fiorentina: “Il caso Bakayoko? La cosa è rientrata subito dopo la fine della partita, anche perché era più importante pensare alla vittoria appena ottenuta. Ha chiesto scusa al gruppo, alla società e al mister e per noi è passato. Mi dispiace per lui perché nelle ultime settimane è stato oggetto di tante critiche. È un ...