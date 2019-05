Un grammo di cannabis in omaggio con il libro | Mondadori stoppa tutto

ilgiornale

(Di giovedì 23 maggio 2019) Luca Romanonon venderà nelle sue librerie fisiche e ditigali i libri della collana "Read&Weed-Grandi autori in erba" di Plantasia, che pubblica classici in formato "mignon" accompagnati da undilegale Undilegale se acquisti ildice "no, grazie". Il colosso dellìeditoria non venderà nelle sue librerie i libri della collana "Read&Weeb-Grandi autori in erba" della casa editrice Plantasia, accompagnati – per l'appunto – da undi marijuana legale. A rendere nota la decisione ci ha pensato Marina Berlusconi, presidente di: "Sono profondamente dispiaciuta come editore e prima ancora come madre per quanto accaduto relativamente al volume della collana Read&Weed, pubblicato dalla casa editrice Plantasia. Volume che lanon metterà in vendita nelle librerie con il suo marchio. La ...

GHERARDIMAURO1 : RT @gasparripdl: Un grande applauso a Marina Berlusconi che, una volta di più, si dimostra una persona saggia, seria e lungimirante. Ha dec… - gasparripdl : Un grande applauso a Marina Berlusconi che, una volta di più, si dimostra una persona saggia, seria e lungimirante.… - lucaluce : Cannabis light in libreria: 'Un grammo in omaggio con i grandi autori' - Canapa Industriale -