Traffico Roma del 23-05-2019 ore 17 | 30

(Di giovedì 23 maggio 2019) VIABILITÀGIOVEDÌ 23 MAGGIOORE 17:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI NON MOLTE LE NOVITÀ, RESTANO NOTEVOLI DISAGI SULLA CASSIA DOVE PER LAVORI, E CONSEGUENTE RIDUZIONE DI CARREGGIATA, SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI TRA FORMELLO E IL BIVIO DI CESANO IN DIREZIONE DI VITERBO. SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA FLAMINIA E SALARIA E ANCORA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA TIBURTINA; NELLA ZONA SUD, IN CARREGGIATA ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LAFIUMICINO SINO ALLO SVINCOLONINA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA. SUL TRATTO URBANO DELLAL’AQUILA RALLENTAMENTI DA VIA FILIPPO FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SULLA TANGENZIALE CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA ...

