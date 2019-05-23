Traffico Roma del 23-05-2019 ore 10 | 30

MassimoChiaram7 : RT @PLRomaCapitale: #Roma - via del Mare fra Cavalcavia Viadotto della Magliana e Viale Guglielmo Marconi #traffico rallentato causa #incid… - MassimoChiaram7 : RT @PLRomaCapitale: #Roma - via del Foro Italico fra via Salaria e viale di Tor di Quinto #traffico rallentato causa #incidente in direzion… - PLRomaCapitale : #Roma - via del Foro Italico fra via Salaria e viale di Tor di Quinto #traffico rallentato causa #incidente in direzione Stadio -
Traffico Roma del 23-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE ANCORA SOSTENUTA SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. CODE PER INCIDENTE AL TUSCOLANO, IN VIA DI PORTA FURBA IN PROSSIMITÀ DI VIA DEL MANDRIONE: INEVITABILI I RALLENTAMENTI IN DIREZIONE VIA TUSCOLANA. ALTRO INCIDENTE ALL’OSTIENSE SULLA VIA DEL ...
Traffico Roma del 23-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CODE PER INCIDENTE SU VIA DI BRAVETTA ALTEZZA VIA SILVESTRI, CON RIPERCUSSIONI PER IL Traffico IN VIA CAMILLO SERAFINI E IN VIA DELLA CONSOLATA. ALTRO INCIDENTE CON CODE SU VIA DEL FORTE BRASCHI IN PROSSIMITÀ DI VIA MATTIA BATTISTINI. AL GIANICOLENSE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DI ...
Traffico Roma del 23-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. AL DELLA VITTORIA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIALE ANGELICO IN PROSSIMITÀ DI VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA DI BRAVETTA ALTEZZA VIA SILVESTRI, POI SU VIA DEL FORTE ...
Traffico Roma del 23-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. AL DELLA VITTORIA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIALE ANGELICO IN PROSSIMITÀ DI VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA DI BRAVETTA ALTEZZA VIA SILVESTRI, POI SU VIA DEL FORTE ...
Traffico Roma del 23-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 7:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI. AL DELLA VITTORIA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIALE ANGELICO IN PROSSIMITÀ DI VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ALL’OSTIENSE SU VIALE GUGLIELMO MARCONI ALL’INTERSEZIONE CON ...
Traffico Roma del 23-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTÀ SU TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI. A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO, SULLA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 19.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTA INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA LAURENTINA SINO ALL’USCITA E APPIA IN DIREZIONE TUSCOLANA. RESTANO BREVI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI AL RACCORDO. IN TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 19.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI STA PROGRESSIVAMENTE CALANDO DI INTENSITÀ IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA, RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 18.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SULLA CASSIA PER LAVORI INCOLONNAMENTI TRA FORMELLO, LE RUGHE E CESANO IN DIREZIONE DI VITERBO. SEMPRE SULLA CASSIA UN INCIDENTE ALL’INCROCIO CON VIA SANTA GIOVANNA ELISABETTA PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO E CODE IN ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 18.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SULLA CASSIA PER LAVORI INCOLONNAMENTI TRA FORMELLO, LE RUGHE E CESANO IN DIREZIONE DI VITERBO. SEMPRE SULLA CASSIA UN INCIDENTE ALL’INCROCIO CON VIA SANTA GIOVANNA ELISABETTA PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO E CODE IN ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 17.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTANO NOTEVOLI DIFFICOLTÀ SULLA CASSIA, PER LAVORI SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI PER OLTRE 3 KM TRA FORMELLO, LE RUGHE E CESANO IN DIREZIONE DI VITERBO. SULLA STESSA CASSIA UN INCIDENTE ALL’INTERSEZIONE CON VIA SANTA GIOVANNA ELISABETTA PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI. CI TROVIAMO ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 17.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTANO DIFFICOLTà SULLA CASSIA, CI SONO INCOLONNAMENTI PER CIRCA 3 KM TRA FORMELLO, LE RUGHE E CESANO IN DIREZIONE DI VITERBO, VI SONO DEI LAVORI. SULLA STESSA CASSIA UN INCIDENTE ALL’INTERSEZIONE CON VIA SANTA GIOVANNA ELISABETTA PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI. CI TROVIAMO NEI ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 16.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SOSTENUTO E IN ULTERIORE AUMENTO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI ARTERIE CITTADINE; SULLA CASSIA ATTENZIONE, INCOLONNAMENTI PER OLTRE 1 KM TRA LE RUGHE E CESANO IN DIREZIONE DI VITERBO, VI SONO DEI LAVORI. SULLA STESSA CASSIA UN INCIDENTE ALL’INTERSEZIONE CON VIA SANTA ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 15.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SITUAZIONE ABBASTANZA REGOLARE IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI ARTERIE CITTADINE, CI SONO CODE IN TANGENZIALE DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA E DA QUI SINO ALL’USCITA PER PONTE DELLE VALLI IN DIREZIONE QUINDI DI SAN GIOVANNI. ALTRE CODE DAL BIVIO PER LA STAZIONE TIBURTINA A ...
Traffico Roma del 22-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019 ORE 15.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SITUAZIONE ABBASTANZA REGOLARE IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI ARTERIE CITTADINE, CI SONO CODE IN TANGENZIALE DA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA E DA QUI SINO ALL’USCITA PER PONTE DELLE VALLI IN DIREZIONE QUINDI DI SAN GIOVANNI. ALTRE CODE DAL BIVIO PER LA STAZIONE TIBURTINA A ...