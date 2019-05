Path of Exile | l' espansione Legion è in arrivo il prossimo mese su PS4

Path of Exile : la prossima espansione terrà testa a Diablo 4 - parola del director di Grinding Gear Games : "La prossima espansione per quanto ci riguarda terrà testa a Diablo 4" ha dichiarato Chris Wilson, director di Grinding Gear Games, studio di sviluppo di Path of Exile.Secondo quanto riporta PCGamesN, il nuovo aggiornamento rivoluzionerà l'action RPG dello studio. Attualmente Wilson non ha svelato i dettagli dell'aggiornamento, ma assicura che tutte le novità verranno annunciate durante l'ExileCon, l'evento dedicato al gioco che si terrà a ...

Il co-fondatore di Path of Exile si dice contro il crunch : Nonostante sia una pratica considerata da molti non etica, alcuni studi utilizzano il "crunching" per portare a termine lo sviluppo del proprio titolo il più in fretta possibile, a discapito della salute dei suoi dipendenti.L'esempio più recente è di NetherRealm Studio: alcuni degli ex dipendenti hanno criticato aspramente le condizioni lavorative a cui erano sottoposti, spesso privandoli addirittura del sonno per poi non ottenere nessun aumento ...