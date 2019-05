Ambiente | E On e Legambiente per un progetto a tutela del mare | una risposta concreta

Plastica - tra Elba e Corsica un’isola di rifiuti lunga decine di chilometri. LegAmbiente : “Oltre la metà sono oggetti monouso” : Una nuova isola di rifiuti di Plastica, lunga qualche decina di chilometri, sta andando alla deriva nel Mediterraneo, portata dalle correnti nelle acque tra l’Elba e la Corsica. Lo ha confermato a France Bleu RCFM François Galgani, biologo e responsabile dell’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) di Bastia, sottolineando che si tratta di un fenomeno ormai noto, causato all’accumulo di Plastica e da una certa ...

10 rifiuti per ogni metro! L'allarme di LegAmbiente per le spiagge : Bicchieri e piatti di plastica, mozziconi di sigarette e materiali da costruzione invadono le spiagge italiane. Per ogni passo che facciamo sulle nostre spiagge, incrociamo oltre 5 rifiuti. Ce ne sono 10 per ogni metro. A rivelarlo è un'indagine di Legambiente, la Beach litter 2019, presentata lunedì, sulla spiaggia Coccia di Morto a Fiumicino.-- Secondo i dati raccolti, su 93 spiagge monitorate, una superficie di 400mila metri quadrati, ...

Trapani : traffico illecito rifiuti - LegAmbiente si costituirà parte civile : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - "E' gravissimo l’operato dei due dipendenti della società Energeticamente srl, tratti in arresto oggi. Una dimostrazione del fatto che in questo settore sono forti gli interessi illeciti e che, come ampiamente documentato nel nostro dossier sugli Ecoreati, in Sicilia è

Maltempo Emilia-Romagna - LegAmbiente : emergenza climatica altissima : Legambiente si sofferma sugli ultimi episodi di Maltempo in Emilia–Romagna, evidenziando come l’emergenza climatica e idraulica nella regione sia ormai altissima: le principali alluvioni che hanno colpito il territorio nell’ultimo decennio mostrano come sia estremamente fragile e ad alto rischio. In passato, spiega Legambiente, si è parlato “di eventi con portate idriche anomale o mai registrate prima. Tuttavia la ...

Energia rinnovabile - crescita in calo dopo 12 anni. Rallentano anche investimenti - LegAmbiente : “A rischio obiettivi 2030” : Per la prima volta dopo 12 anni nel 2018 in Italia è calata la crescita di Energia pulita, prodotta da solare, eolico, bioenergie, e procedono a passo lento anche gli investimenti nel settore. Tutto ciò mette a rischio gli obiettivi al 2030 per il nostro Paese che, paradossalmente, si conferma tra le nazioni con le maggiori opportunità sul fronte delle rinnovabili grazie a risorse fossil-free diffuse e differenti da nord a sud. Oggi sono circa ...

LegAmbiente e candidati Sindaco : ... nella sua lunga partecipazione alla vita politica di passate amministrazioni ha mostrato nelle risposte date, più punti in cui intervenire per migliorare la vita della città. Il terzo Candidato ...

Ichnusa e LegAmbiente per ripulire le spiagge nell’Oristanese : Raccogliere rifiuti dove non dovrebbero esserci: è un piccolo gesto di rispetto verso la propria terra che, se condiviso, può generare un cambiamento. Questo lo spirito della campagna #ILNOSTROIMPEGNO, ideata da Ichnusa a cui aderiscono Legambiente Sardegna, Cagliari Calcio e Dinamo Sassari. Dopo il successo della prima tappa a Cagliari, sabato 11 maggio l’iniziativa arriva a San Vero Milis, in provincia di Oristano. Ichnusa invita la ...

Triscina. LegAmbiente : ´Finalmente sono arrivate le ruspe per demolire le case abusive costruite sulla duna di una delle spiagge più belle ... : Legambiente ha ringraziato, in un colloquio oggi, i tre membri della Commissione prefettizia di Castelvetrano per avere avviato la demolizione di 85 edifici, costruiti dopo il 1976, ossia dopo l´...

LegAmbiente Messina ripulisce due spazi verdi cittadini : Nuova campagna di Legambiente: . Cammina, osserva e pulisci, durante il fine settimana ha fatto la sua prima tappa a Messina, contribuendo a restituire decoro a due importanti spazi verdi in pessimo ...

Lago d'Iseo : LegAmbiente lancia l'allarme inquinamento : C'è bisogno pertanto di una nuova politica ambientale e di tutela della salute. La serie impressionante di incidenti di questi giorni: gli incendi e gli incidenti avvenuti a Tavernola, a Marone e ...

Sicilia : LegAmbiente - 'Ok visita Costa a Milazzo ma ora serve cambio di passo' : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - “Accogliamo con favore ed interesse la visita del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa a Milazzo. E' un segnale di attenzione verso una zona già dichiarata ad alto rischio di crisi ambientale nonché sin dal 2006". Così, in una nota Stefano Ciafani, presidente Legambient

LegAmbiente dedica la “Giornata della Terra 2019” alla tartaruga marina : “Proteggiamo le nostre specie”: questo il tema dell’edizione 2019 della Giornata della Terra e tra tutte le specie Legambiente ha deciso di dedicare quest’anno l’Earth Day alle tartarughe marine, una specie antichissima dal grande valore simbolico. Immagine di longevità e di connessione col passato del Pianeta, la tartaruga marina rappresenta anche un simbolo di libertà (nuota per moltissimi chilometri) e di tenacia (torna a ...

Stop sussidi alle fonti fossili : LegAmbiente presenta il dossier e lancia l'allarme : INVESTIRE IN RINNOVABILI AIUTEREBBE L ' ECONOMIA Eppure è ormai un dato di fatto; le fonti rinnovabili sono sempre più competitive . Basterebbe eliminare questi sussidi per sostituire centrali ...

LegAmbiente contro il circo - oggi il sit-in - pacifico - insieme al Meta di Biella : ... Movimento etico tutela animali e ambiente, di Biella in piazza Silvio Cerruti, per esprimere la propria contrarietà all'utilizzo degli animali negli spettacoli circensi. 'La manifestazione sarà ...