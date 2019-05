Virgil Abloh collabora con Pioneer Dj

gqitalia

(Di mercoledì 22 maggio 2019) L'incontenibile estro creativo diva in mostra negli Stati Uniti, presso il Chicago Museum of Modern Art, con l'esposizione «Figures of Speech». Un evento in calendario dal 10 giugno fino al 22 settembre, che intende ripercorrere la folgorante carriera ventennale del designer attraverso un'esperienza immersiva messa a punto dal prestigioso studio architettonico Oma di Rem Koolhaas. Obiettivo: presentare il lavoro del fondatore di Off-White come un vero e proprio punto di incontro tra cultura alta e pop, moda, interior design, grafica e progettazione. Senza dimenticare, ovviamente, la musica. Già, perché nell'ambito di «Figures of Speech» saranno esposti anche i modelli skeleton NXS2 diDJ: il CDJ-2000NXS2 e il DJM-900NXS2 nelle loro versioni trasparenti come omaggio alla cultura di strada e al potere ...

BillboardItalia : Pioneer DJ partecipa alla mostra “FIGURES OF SPEECH” di Virgil Abloh -> leggi su - BillboardItalia : Pioneer DJ partecipa alla mostra “FIGURES OF SPEECH” di Virgil Abloh -> leggi su -