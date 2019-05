Valve lavorerà alla propria versione di Dota Auto Chess

eurogamer

(Di mercoledì 22 maggio 2019)ha confermato che non sarà in grado di lavorare insieme al team responsabile della popolare mod, pertanto si dedicherà allo sviluppo di una suaproprietaria.Come riporta VG247,è una mod per la modalità Arcade di2 sviluppata da Drodo Studios che mette il giocatori davanti ad un mix tra gli elementi tipici di un MOBA e altri provenienti dagli strategici puri. Inutile dire che la mod ha avuto così successo che è arrivata ad oltre 1.8 milioni di giocatori. Tornando a noi,ha provato a instaurare un rapporto di collaborazione con il team cinese di Drodo Studios, tuttavia ha poi dichiarato che le due aziende non avrebbero potuto mai lavorare insieme a causa di varie questioni non meglio specificate.Il team cinese ha inoltre lavorato su uno spin-off per mobile semplicemente chiamato, al momento disponibile in forma di beta. ...

