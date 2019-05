Meteo pazzo; le Alpi piene di neve sui passi a fine maggio

Meteo - Maggio pazzo : freddo record - in Corsica una nevicata mai vista [FOTO e VIDEO] : Neve nel mese di Maggio? Non è una sorpresa se il Maggio in questione è quello del 2019 che continua a stupire per freddo anomalo e fenomeni Meteo estremi nel Mediterraneo. Così mentre il Sud Italia si prepara a 36 ore di forte maltempo a causa di un ciclone freddo che porterà piogge torrenziali, grandine, alto rischio di tornado e temperature anomale per il periodo, la Corsica si è ritrovata coperta di neve sulle sue montagne, come mostrano le ...