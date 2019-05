L’Istat taglia le stime della crescita | “Dal reddito di cittadinanza una limitata spinta

L’Istat taglia le stime della crescita per il 2019 “Brusco rallentamento rispetto a un anno fa” : Da +1,3% a +0,3%: L’Istat ha tagliato le stime del Pil per quest’anno. Una «forte revisione» delle previsioni di crescita rispetto ai dati rilasciati a novembre, spiega l’Istituto, sottolineando inoltre il «deciso rallentamento» a confronto con l’anno precedente (+0,9%). Si tratta di una stima superiore a quelle contenute nel Def (+0,2%) e nell’ult...