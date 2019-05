Impiegato e di mezza età Il più forte del mondo? Ora è un Maciste italiano

ilgiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Massimo M. Veronese Luca Ripamonti, 55 anni, vince i campionati di "Strongman". Le prove: alzare bus e aerei Più granitico della Roccia dei Fantastici quattro, indistruttibile come Wolverine, più verde, ma meno incazzoso, di Hulk, piùforse di Hafþór Júlíus Björnsson, Ser Gregor Clegane, il «Montagna» della serie tv Il Trono di Spade che lo scettro, con l'enfasi che si conviene, lo ha impugnato l'anno scorso. Lo scettro, appunto, di uomo piùdel. Non era mai successo che a vincerlo fosse un, semmai americani, islandesi, polacchi: il primo si chiama Luca Ripamonti, è un ex bodybuilder, viene da Santa Maria Maggiore, paesino di mille abitanti della Val Vigezzo, e non è nemmeno così di primo pelo avendo 55 anni suonati. Dalle sue parti lo raccontano come un tranquillo colletto bianco, colletto bello largo a giudicare dal collo, che ogni mattina ...

Brewing_Witch : @Mary_mbarza Ho impiegato un sacco di tempo per disegnarlo ?? a tatuarlo solo 1h e mezza ?? - lucalyj : Un'applauso a chiunque abbia progettato il sito della SIAE,mezza giornata per compiere un'operazione online che un… - LudovicoMassa1 : @mbartolotta63 Comizio di Salvini previsto ore 16:30. Corteo partiva da stessa posizione di quello di marzo alle or… -