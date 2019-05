EPCC | E Poi C’è Cattelan gli ospiti della puntata di giovedì 23 maggio

dituttounpop

(Di mercoledì 22 maggio 2019): Alberto Tomba e Paolo Nespolidi E Poi C’èdi23.E’ tempo di chiusura per E Poi c’è, il “late night” show condotto da Alessandroche chiuderà la stagione, domani 23, alle 21: 15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e sempre disponibile anche on demand.Nell’ultimaospiterà in studio la stella dello sci italiano, il tre volte campione olimpico Alberto Tomba, e Paolo Nespoli, l’astronauta che le stelle le ha viste da vicino durante le sue tre missioni nello spazio.Ospite per la prima volta di, “Tomba la Bomba” ripercorrerà la sua carriera e i suoi successi che l’hanno reso uno degli sportivi italiani più premiatistoria, nonché un vero idolo per un’intera generazione di appassionati di sport e non solo, e in più svelerà ad Alele ...

