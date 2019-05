ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Qualche settimana fa mi ha contattatoragazzone sorridente e pieno di ricci che ama definirsi pariolino, ma del Pigneto. Si chiama Andrea Baroni e fa il regista. Il suo cortometraggio s’intitola 9 su 10 e da lì a pochi giorni lo avrebbe presentato in una proiezione romana, così, attirato da un trailer ben curato e dalla presenza di una mio avviso fenomenale come, sono andato a guardarlo. Caratterista romano che da un po’ stimo e seguo, avendolo visto per la mia prima volta nella commedia più sottovalutata degli ultimi anni, un indie intitolato Orecchie, nel cortoè in un supermercato insieme alla compagna per fare la spesa. Incontrano una bambina mascherata da principessa Disney e così inizia una conversazione sulla possibilità di avere figli, oggi, per due 35enni più o meno squattrinati e un po’ disorientati dalla vita e dal lavoro esile. Lo ...

TutteLeNotizie : Daniele Parisi, tra supermercati e one man show questo attore mi ricorda Nino Manfredi - simoneasnaghi : RT @0DanieleFabbri: È uscito il podcast del mio Live su Amazon Audible! Daje!!! Potrete sentire anche le voci di Pietro Sparacino che condu… - 0DanieleFabbri : È uscito il podcast del mio Live su Amazon Audible! Daje!!! Potrete sentire anche le voci di Pietro Sparacino che c… -