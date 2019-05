Outer Wilds è in arrivo | l' ispirato gioco di esplorazione spaziale ha una data di uscita

Anche Outer Wilds sarà un'esclusiva temporale di Epic Games Store ed i finanziatori non sono per nulla contenti : Il gioco di esplorazione spaziale di Mobius, finanziato attraverso Fig, Outer Wilds, è l'ultimo titolo ad essere stato acquistato da Epic e sarà un'esclusiva temporale.Attraverso un post pubblicato all'interno della pagina della campagna, il team ha dichiarato: "Vediamo di buon occhio la collaborazione tra Annapurna Interactive, XBox ed Epic. Ciò consentirà al nostro studio di continuare per lavorare ed offrire ai fan un gioco di ...

Outer Wilds : l'open world su esplorazione spaziale e loop temporali si mostra in un nuovo video gameplay : Outer Wilds è un nuovo titolo sull'esplorazione spaziale sviluppato da Mobius Digital e distribuito da Annapurna Interactive.Come possiamo vedere anche nella pagina Steam del titolo, in questa nuova avventura il director, Alex Beachum, ci guida attraverso gli elementi di ciò che rende unico questo intrigante gioco sull'esplorazione di un sistema solare intrappolato in un eterno loop temporale.Su Steam possiamo leggere: