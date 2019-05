Modica | al via i lavori di sistemazione dei marciapiedi di via Silla

Modica - avvia attività senza autorizzazioni : sanzione da 5 mila euro : Esercente residente a Scicli sanzionato per 5 mila euro per aver avviato attività senza autorizzazioni. sanzione da 5 mila euro.

Via Nazionale Modica-Ispica completamente al buio : Via Nazionale Modica Ispica da qualche giorno è completamente al buio. I cittadini chiedono un intervento immediato per risolvere il disagio

Pasqua 2019 a Modica - cambia viabilità : ecco i divieti : Modifiche alla circolazione in occasione della Pasqua 2019, giorno in cui a Modica è prevista la tradizionale manifestazione della Madonna Vasa Vasa

ULTIM'ORA - Accoltellamento in viale Primo Maggio a Scicli : un uomo ferito ricoverato a Modica : Due uomini si sono affrontati la scorsa sera a Scicli e uno di loro è finito accoltellato in ospedale. L'episodio si è verificato in viale Primo Maggio. Secondo i primi accertamenti i 2 contendenti, ...

Via Crucis a Modica : Significativa Via Crucis dei centri sociali comunali al Sacro Cuore di Modica. Folta partecipazione di fedeli per la passione di Gesù Cristo

Modica - mercato merceologico il 18 aprile in viale Fabrizio : Modica, il mercato merceologico giovedì 18 aprile si terrà in viale Fabrizio. Lo spostamento in via temporanea è dovuto al Luna Park

Quando i bovini fanno muuu... sulla tratta ferroviaria Siracusa Modica. Animali investiti dal treno : Due investimenti di bovini da parte di treni locali sui binari hanno indotto la polizia ferroviaria ad indagare, per risalire ai proprietari delle mandrie che avevano causato grave pericolo al ...

Modica - morto il pedone investito in via Nazionale : E' deceduto all'ospedale "Cannizzaro" di Catania, il Modicano S.C., 64 anni. L'uomo era ricoverato dallo scorso 22 marzo in prognosi riservata

Disavventura sul bus Modica-Catania - lettera di un viaggiatore : Domenica pomeriggio circa 40 persone hanno vissuto una Disavventura a bordo del mezzo che da Modica li portava a Catania

Modica - al via i lavori notturni per ampliamento curva : Al via i lavori notturni per l’ampliamento della curva in prossimità dell'incrocio tra via Modica-Ragusa e via San Benedetto da Norcia.

Incidente in via Caitina a Modica : auto si ribalta : Incidente stradale in via Caitina a Modica. Un’auto, una Polo Volkswagen, per cause in corso di accertamento si è ribaltata su un lato.