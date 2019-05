Mirandola | immigrato appicca un incendio Salvini | Porti blindati M5S

blogo

(Di martedì 21 maggio 2019) Questa notte è scoppiato unnella sede della polizia municipale di, in provincia di Modena, che ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre venti. Le due vittime sono una donna ottantenne e la sua badante di 74 anni, mentre il marito è ora ricoverato in gravi condizioni e altre tre persone sono intossicate gravemente. Per il fatto c'è già stato un arresto: un giovane nordafricano di circa 18 anni, che catturato dai carabinieri di Carpi a un centinaio di metri dalla palazzina incendiata. Aveva un accendino e un berretto della polizia municipale che avrebbe rubato proprio nella sede dei vigili urbani messa al rogo. Il ministro dell'Interno Matteooggi ha subito commentato il fatto su Facebook scrivendo:"Arrestato giovanenordafricano per il rogo che ha devastato la sede della Polizia locale di: due morti, decine di feriti e ...

