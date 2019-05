blogo

(Di martedì 21 maggio 2019) Unaal Tg2 perdelle norme della parin vista delle elezioni, in particolare "in taluni contenuti inseriti nel notiziario andato in onda nel notiziario di prima serata di venerdì 17 maggio": lo ha deciso il Consiglio dell'.In una nota l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha spiegato:Tg2 perdi parpubblicato su TVBlog.it 21 maggio 2019 13:59.

AngeloRindone : RT @LaPresse_news: Europee, Agcom diffida il Tg2: ha violato la par condicio nel periodo pre elezioni - tvblogit : Europee, Agcom diffida Tg2 per violazione di par condicio - LaPresse_news : Europee, Agcom diffida il Tg2: ha violato la par condicio nel periodo pre elezioni -