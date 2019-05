L’ultimo abbraccio di Deborah | “Papà perdonami | non volevo”

repubblica

(Di lunedì 20 maggio 2019) Monterotondo, il racconto della ragazza che ha ucciso il padre violento per difendere la mamma e la nonna. “Ho preso il coltello per difesa: volevo solo che ci facesse andare via e che si calmasse”. Tornerà libera

