Crolla il controsoffitto in una scuola media | ferita una studentessa

Vincenza - paura all’ufficio postale : un boato poi Crolla il controsoffitto. “Tragedia sfiorata” : paura all'ufficio postale di via del Mercato Nuovo a Vicenza, dove all'alba di domenica è crollato, sgretolandosi, il controsoffitto. Per fortuna era chiuso al pubblico, per cui non ci sono feriti. A dare l'allarme sono stati alcuni avventori di un bar attiguo dopo aver sentito un boato. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona.Continua a leggere