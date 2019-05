Alessandro Moggi a Tiki Taka | “Credo che Conte andrà all’Inter Ma se si inserisse la

calcioweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Il procuratore, presente negli studi di, ha lanciato un indizio sulla prossima squadra di Antonio: “Credo cheall’Inter. Ma attenzione, perché se sila Juventus sceglierebbe col cuore. E il cuore lo porterebbe in bianconero”. E Ciro Ferrara rincara la dose: “Se c’è uno spiraglio per tornare alla Juventus,ci va”. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sull’InterL'articolo: “Credo cheall’Inter. Ma se sila Juventus…” CalcioWeb.

CalcioWeb : #AlessandroMoggi e #CiroFerrara a #TikiTaka dicono la loro sul futuro di #Conte - tackleduro : RT @fcin1908it: Alessandro #Moggi: 'Nel futuro di #Allegri io non escludo l'#Inter se #Conte dovesse tornare alla #Juve' - fcin1908it : Alessandro #Moggi: 'Nel futuro di #Allegri io non escludo l'#Inter se #Conte dovesse tornare alla #Juve' -