Nuovo allenatore Juventus | Sarri e Inzaghi in pole Nedved svela | “abbiamo le idee chiare”

(Di domenica 19 maggio 2019) Salgono le quotazioni diedper il posto didella: la società bianconera, secondo le parole di, ha lechiare Preso atto della decisione comune di società e Massimiliano Allegri di non proseguire insieme, laè alla ricerca di unper la prossima stagione. Secondo quanto dichiarato da Gianluca di Marzio ai Sky Sport, Maurizioe Simonesarebbe due dei profili più caldi attualmente valutati dalla società bianconera. Intervistato nel prepartita di-Atalanta, Pavelnon si è sbottonato sul nome del prossimodella: “devo chiarire una cosa, mi è dispiaciuto non essere alla conferenza, non c’ero per motivi di lavoro e mi dispiace tanto. Noi dobbiamo prendere decisioni, è finito un ciclo in modo naturale e non c’è un vero motivo. È stato chiuso un ...

