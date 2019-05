Milano | urlano negro di m a un 13enne durante una partita di basket

ilgiornale

(Di domenica 19 maggio 2019) Luisa De Montis Lo sfogo della madre: "Vorrei ringraziare quei genitori che dagli spalti gli hanno urlato 'di m'. Complimenti. Evviva lo sport" "Buongiorno. Sono la mamma di un ragazzino che oggi ha giocato un triangolare allo Schuster under 13. Mio figlio è stato adottato in Etiopia. È italiano dalla pelle nera. Vorrei ringraziare quei genitori che dagli spalti gli hanno urlato 'di m'. Complimenti. Evviva lo sport". A scriverlo su Facebook è Rita Aicardi, la mamma di G., nato in Etiopia e adottato quando era piccolissimo. La mamma ha voluto parlare apertamente del clima di crescente clima di intolleranza che da qualche mese circonda il figlio, da sempre perfettamente integrato. Il ragazzino è stato offeso nel corso di un torneo ditra alunni delle scuole medie a. Chi assisteva dagli spalti e tifava per la società Tigres lo ha preso di mira e gli ha ...

