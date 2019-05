Google ARCore supporta anche SHARP AQUOS R3 e General Mobile GM 9 Plus

Pharos AR sfrutta Google ARCore per offrire un mondo virtuale da esplorare con la musica di Childish Gambino : Pharos AR è un'applicazione che sfrutta la piattaforma ARCore di Google e permette di esplorare il mondo di Childish Gambino in realtà aumentata ascoltando i suoi brani. L'app vi porterà in un nuovo mondo surreale attraverso un portale e avrete modo di navigare in AR per trovare i glifi nascosti con i quali potrete interagire e una che li avrete trovati tutti il viaggio continuerà con l'esplorazione di più mondi nell'universo di Childish ...