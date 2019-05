Bomba esplode al passaggio di un bus turistico | decine di feriti alle Piramidi

Egitto - Bomba sulla strada per le piramidi esplode al passaggio di un bus : diciassette turisti feriti : Sono diciassette le persone rimaste ferite su un pullman turistico coinvolto in un’esplosione al Cairo, in prossimità delle piramidi. Fonti ufficiali dicono che è stata provocata da un ordigno nascosto lungo la strada. Lo scoppio è avvenuto nei pressi del Grande museo egizio in costruzione a Giza. I turisti coinvolti sono 10 di nazionalità egizia...

Egitto - Bomba sulla strada per le piramidi esplode al passaggio di un bus : sedici turisti feriti : Sono almeno sedici e le persone rimaste ferite su un pullman turistico coinvolto in un’esplosione al Cairo in prossimità delle piramidi. Fonti ufficiali dicono che si è trattato dell’esplosione di un ordigno nascosto lungo la strada. Lo scoppio è avvenuto nei pressi del Grande museo egizio in costruzione a Giza. I turisti coinvolti sarebbero di naz...

Egitto - Bomba esplode contro bus di turisti : almeno 16 feriti : Un ordigno è stato fatto esplodere al passaggio di un autobus pieno di turisti a Giza, città a venti chilometri dal Cairo.Continua a leggere

Mafia : Scarantino - 'ero Bomba pronta a esplodere - così decisi di dire la verità' : Caltanissetta, 17 mag. (AdnKronos) - "Non ce la facevo più a continuare a raccontare bugie, loro mi mettevano le cose in bocca e io le ripetevo come un pappagallo. Certe volte non riuscivo a capire, a memorizzare le parole e i poliziotti me le facevano ripetere più volte. così telefonai a mia mamma,

Il Segreto - spoiler spagnoli : esplode una Bomba alla villa di Francisca : La soap opera spagnola “Il Segreto” riesce sempre a sorprendere il pubblico con avventure ricche di colpi di scena. Negli episodi che i telespettatori hanno avuto modo di vedere su “Antena 3” questa settimana, è stata attuata l’atroce vendetta di Severo Santacruz nei confronti di Francisca Montenegro, ma a pagarne le conseguenze sono stati altri personaggi. Un momento di gioia e felicità si è trasformato in una tragedia, a causa del marito di ...

La sentenza di Bologna è solo l'inizio. La Bomba del decreto Sicurezza deve ancora esplodere : Dopo l’ordinanza del tribunale di Firenze, ecco quella del tribunale di Bologna: il divieto di registrazione dei richiedenti asilo all’anagrafe, uno dei tasselli più contestati del decreto Sicurezza, è stato smontato ancora una volta, suscitando tutta l’irritazione di Matteo Salvini. “Una sentenza v

Sri Lanka - esplode un'altra Bomba | Video | Trovati altri 87 detonatori : E' successo in un quartiere a metà fra gli hotel e le chiese colpiti dagli attentati che hanno causato oltre 290 morti

Esplode Bomba carta - colpite sei auto : ANSA, - NAPOLI, 19 APR - La scorsa notte ignoti hanno fatto Esplodere una bomba carta in via Rossellini, all'interno del complesso di edilizia popolare "ex legge 219" a Brusciano, Napoli,. L'...

Esplode Bomba carta - colpite sei auto : NAPOLI, 19 APR - La scorsa notte ignoti hanno fatto Esplodere una bomba carta in via Rossellini, all'interno del complesso di edilizia popolare "ex legge 219" a Brusciano, Napoli,. L'esplosione ha ...

Governo - esplode la 'Bomba' Iva : Tria fa infuriare Di Maio e Salvini : Tria ANCORA NELLA BUFERA - Insomma, ancora una volta il Ministro dell'Economia finisce nel mirino. 'Se Tria vuole un aumento dell'Iva può passare al Pd', tuonano fonti del Movimento. 'Per anni il ...

Pakistan - Bomba esplode in un mercato di Quetta : almeno 16 morti : L'articolo Pakistan, bomba esplode in un mercato di Quetta: almeno 16 morti proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Pakistan : Bomba esplode al mercato - almeno 16 morti : E' salito ad almeno 16 morti e una trentina di feriti il bilancio dell'esplosione avvenuta in un affollato mercato ortofrutticolo all'aperto nella città pachistana di Quetta, capoluogo del Beluchistan.

Pakistan : Bomba esplode al mercato - almeno 7 morti : Una bomba è esplosa in un mercato all'aperto di Quetta, nella parte sud occidentale del Pakistan, uccidendo almeno sette persone. almeno 20 persone sono rimaste ferite. La polizia ha riferito che l'...

Torino - pacco Bomba per la Appendino. Questura : “Poteva esplodere. Gesto riconducibile ad anarchici” : Un congegno rudimentale che poteva esplodere fatto con una pila, dei fili e della polvere. E una scritta in stampatello su un foglio bianco attaccato al plico, a indicare il mittente: “Scuola A. Diaz. Via C. Battisti 6, 16145 Genova”, nota per le torture della polizia durante il G8. È questo il contenuto di un plico di piccole dimensioni indirizzato alla sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha fatto scattare l’intervento degli ...