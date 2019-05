Ue : Mattarella - 'rilanciare Europa libertà contro Europa prevaricazione'(2) : (AdnKronos) - "Un sentimento -ha proseguito Mattarella - che è anche un monito per le generazioni che si susseguono. Un monito a non cadere più negli errori della guerra, a rispondere alle sfide del nostro tempo rilanciando il progetto di cooperazione europea, rinsaldando il legame fra i nostri popol

Spread - Mattarella : “Ora sforzo collettivo per rilanciare fiducia famiglie e imprese. Misure per investimenti e occupazione” : Servono “Misure appropriate per rilanciare la fiducia di famiglie e imprese, gli investimenti, l’innovazione, i finanziamenti all’economia reale e l’occupazione“. Nel giorno in cui lo Spread arriva a sfiorare quota 290 punti base, arriva l’avvertimento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato all’assemblea di Rete Imprese Italia. Dopo le liti interne al governo e i commenti del vicepremier ...