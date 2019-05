Ragazzo trovato morto in un cassonetto dei rifiuti | c' è un indagato

Ragazzo toscano trovato in un cassonetto a Londra : Nel pomeriggio di sabato, davanti al supermercato Waitrose di Islington – quartiere nord della capitale britannica – è stato trovato in un tipico cassonetto a rotelle il corpo senza vita di un giovane Ragazzo. Dopo numerose indagini, ieri la polizia inglese ha finalmente reso nota l’identità della giovane vittima: si tratta di Erik Sanfilippo, Ragazzo ventitreenne proveniente da un paesino toscano in provincia di Pisa e che, dall’anno scorso, ...

Frosinone - Ragazzo trovato morto nel parcheggio multipiano : indagano i carabinieri : trovato un ragazzo morto nel parcheggio multipiano di viale Mazzini a Frosinone. Il giovane, Daniele Arduini, 19 anni di Torrice, sarebbe caduto da una rampa di scale interna: non si sa se spinto o a...

Sebastian Vasile Motani : Trovato morto il Ragazzo di 20 anni scomparso : E' stato riTrovato senza vita il ragazzo di 20 anni scomparso ieri nel bolognese, a Idice di San Lazzaro. non era rientrato a casa e i genitori l'avevano cercato fino a tarda notte, per poi denunciarne la scomparsa ai carabinieri. Ma nel pomeriggio di oggi, Sebastian Vasile Motani, 20enne di origini romene, è stato Trovato morto nello specchio d'acqua tra via Palazzetti e via del Fiume, a Idice di San Lazzaro, in provincia di ...

Marsala - trovato morto il Ragazzo scomparso sabato : Gianni Genna, 27 anni, scomparso sabato notte a Marsala, dopo essere stato in un locale, è stato ritrovato cadavere in dietro un casolare di contrada Ciavolotto, con lividi sul volto. Il macabro ritrovamento giunge pochi giorni dopo quello del cadavere carbonizzato di Nicoletta Indelicato, anche lei scomparsa da Marsala dopo essere stata in un bar.Continua a leggere