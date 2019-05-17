Traffico Roma del 17-05-2019 ore 15 | 30

LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Casal Bianco code altezza Via Tiburtina [ripercussioni per incidente sulla Via Tiburtina] #luceverde - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - A24 Tratto Urbano rallentamenti tra Via Togliatti e Tor Cervara > Raccordo Anulare #luceverde - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Raccordo Anulare code a tratti tra Autostrada per Aeroporto Fiumicino e Via Tuscolana > Esterna #luceverde -
Traffico Roma del 17-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 13.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. TEMPORANEAMENTE CHIUSA PER LAVORI VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO TRA VIA AGOSTINO CHIGI E VIA DI SAPONARA. Traffico RALLENTATO SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA FLAMINIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.’, E SULLA VIA CASSIA DA ...
Traffico Roma del 17-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 13.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. TEMPORANEAMENTE CHIUSA PER LAVORI VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO TRA VIA AGOSTINO CHIGI E VIA DI SAPONARA. Traffico RALLENTATO SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA CORSO DI FRANCIA E VIA FLAMINIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.’, E SULLA VIA CASSIA DA ...
Traffico Roma del 17-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 11.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico RALLENTATO SU VIA FLAMINIA NUOVA DAL VIADOTTO DEL GIUBILEO ALLO SVINCOLO DI TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’, E SULLA VIA CASSIA DA VIA BARBARANO RomaNO A VIA DI GROTTAROSSA. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DELLE RUGHE ...
Traffico Roma del 17-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 11.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico RALLENTATO SU VIA FLAMINIA NUOVA DAL VIADOTTO DEL GIUBILEO ALLO SVINCOLO DI TOR DI QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’, E SULLA VIA CASSIA DA VIA BARBARANO RomaNO A VIA DI GROTTAROSSA. RALLENTAMENTI PER LAVORI SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DELLE RUGHE ...
Traffico Roma del 17-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 09.50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA RomaNINA FINO ALL’’APPIA . INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DA POMEZIA FINO A CASTEL RomaNO IN DIREZIONE CENTRO, E PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI TRA TOR ...
Traffico Roma del 17-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 09.50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA RomaNINA FINO ALL’’APPIA . INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DA POMEZIA FINO A CASTEL RomaNO IN DIREZIONE CENTRO, E PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI TRA TOR ...
Traffico Roma del 17-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 09.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA RomaNINA FINO ALL’’APPIA . INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DA POMEZIA FINO A CASTEL RomaNO IN DIREZIONE CENTRO, E PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI TRA TOR ...
Traffico Roma del 17-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 08.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA RomaNINA FINO ALL’’APPIA . INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DA POMEZIA FINO A CASTEL RomaNO IN DIREZIONE CENTRO, E PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI TRA TOR ...
Traffico Roma del 17-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 08.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA RomaNINA FINO ALL’’APPIA . INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DA POMEZIA FINO A CASTEL RomaNO IN DIREZIONE CENTRO, E PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI TRA TOR ...
Traffico Roma del 17-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 07.50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA RomaNINA FINO ALL’’APPIA . INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DA POMEZIA FINO A CASTEL RomaNO A CAUSA DI UN INCIDIENTE IN DIREZIONE CENTRO.. CODE SUL TRATTO ...
Traffico Roma del 17-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 17 MAGGIO 2019 ORE 07.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELL’APPIA ALLA CASILINA. LUNGHI INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DA POMEZIA FINO A CASTEL RomaNO A CAUSA DI UN INCIDIENTE IN DIREZIONE CENTRO.. CODE SUL TRATTO ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 19:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA DISAGI AL Traffico SU VIA ANTONIO PACINOTTI PER UN INCIDENTE IL Traffico E’ RALLENTATO ALTEZZA VIA PORTUENSE ALTRO INCIDENTE SU VIA OSTIENSE, RALLENTAMENTI ALL’INCROCIO CON VIA DEL RISARO PER L’INTENSO Traffico INCOLONNAMENTI LUNGO VIA DEL FORO ITALICO VERSO VIA SALARIA PROSEGUENDO SULLA ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2019 ORE 19:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN VIA ANTONIO PACINOTTI PER UN INCIDENTE DISAGI AL Traffico ALTEZZA VIA PORTUENSE PROBLEMI PER UN INCIDENTE ANCHE IN VIALE DI TOR MARANCIA IN PROSSIMITA’DI VIA DELL’ARCADIA ALTRO INCIDENTE SU VIA OSTIENSE, RALLENTAMENTI ALL’INCROCIO CON VIA DEL RISARO PER L’INTENSO Traffico INCOLONNAMENTI LUNGO VIA ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDì 16 MAGGIO 2019 ORE 18.20 GP DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DISAGI IN VIA ANTONIO PACINOTTI PER UN INCIDENTE ALTEZZA VIA PORTUENSE PROBLEMI PER UN INCIDENTE ANCHE IN VIALE DI TOR MARANCIA IN PROSSIMITà DI VIA DELL’ARCADIA PER L’INTENSO Traffico INCOLONNAMENTI LUNGO VIA DEL FORO ITALICO VERSO VIA SALARIA PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI AUTO ...
Traffico Roma del 16-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDì 16 MAGGIO 2019 ORE 18.20 GP DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DISAGI IN VIA ANTONIO PACINOTTI PER UN INCIDENTE ALTEZZA VIA PORTUENSE PROBLEMI PER UN INCIDENTE ANCHE IN VIALE DI TOR MARANCIA IN PROSSIMITà DI VIA DELL’ARCADIA PER L’INTENSO Traffico INCOLONNAMENTI LUNGO VIA DEL FORO ITALICO VERSO VIA SALARIA PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI AUTO ...