Scelta è tra M5s e tangentopoli | Di Maio fa infuriare Salvini che pensa al

Legnano - Zingaretti : “Per Di Maio alle Europee sarà Scelta tra M5s e nuova Tangentopoli? Stupidaggini e contraddizioni” : “Per Di Maio sarà scelta tra M5s e nuova Tangentopoli? Ciò che ha detto è proprio una cosa stupida, dovrebbe portare me a parlare di tutte le indagini che hanno riguardato esponenti M5s, ma io non lo faccio perché sono una persona civile”. A rivendicarlo il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in merito a quanto detto dal vicepremier M5s Luigi Di Maio, sullo sfondo della nuova inchiesta giudiziaria a Legnano, ma non solo. “Non ...

Corruzione - Di Maio : “Chiaro ormai che c’è emergenza corruzione. Scelta è tra M5S e Tangentopoli bis” : “E’ chiaro ed evidente che c’è un’emergenza Corruzione, una Tangentopoli bis, che colpisce tutti i partiti e noi dobbiamo arginare questi fenomeni”. Lo ha detto il vicepremier e leader di M5s Luigi Di Maio parlando a margine di una iniziativa a Firenze in vista delle elezioni del 26 maggio. Per Di Maio gli argini non possono essere solo le leggi, “ma anche comportamenti e atteggiamenti politici diversi”. Per ...

Nel primo trailer di Pose 2 Pray Tell affronta l’AIDS e rivela : la gioia nei momenti più oscuri della vita è una Scelta : FX ha finalmente rilasciato il primo trailer di Pose 2, che tornerà in onda sulla stessa rete l'11 giugno. La prima stagione – in streaming su Netflix – ci ha condotti dritti dritti nel cuore della ballroom culture di New York, sul finire degli anni '80, e ci ha svelato le gioie, i dolori, le enormi difficoltà di un gruppo di uomini e donne LGBTQ. Il protagonista assoluto di questo nuovo trailer di Pose 2 è però Pray Tell, l'emcee ...

Di Maio : «Arresti da destra a sinistra : alle Europee la Scelta è tra il M5S e la nuova Tangentopoli» : Il leader del Movimento all’attacco dopo gli arresti in Lombardia: «Il sistema dei partiti continua ad essere inquinato, con tangenti ovunque». Salvini sul caso Fratus: «Ho fiducia nei miei uomini e nella magistratura»

Arresti Legnano - Di Maio : “La Scelta è tra noi e la nuova tangentopoli”. Salvini : “Ho fiducia nei miei uomini e nei magistrati” : Lo scandalo per tangenti in Lombardia non travolge solo la politica locale. Dopo che l’inchiesta Piazza pulita ha disposto i domiciliari per il sindaco del Carroccio di Legnano e la sua assessora, mentre il vice di Forza Italia è finito in carcere, arrivano i commenti dei due vicepremier impegnati negli ultimi giorni di campagna elettorale per le Europee. Il primo a commentare è stato il vicepremier M5s Luigi Di Maio: “Sono molto ...

Luigi Di Maio : "Sistema dei partiti inquinato. Scelta tra noi e nuova tangentopoli" : “Sono molto preoccupato per i casi emersi in questi giorni di arresti e indagati tutti per casi di tangenti e corruzione, che hanno coinvolto sia la destra che la sinistra”. Luigi Di Maio interviene subito dopo la notizia dell’arresto del sindaco e del vicesindaco di Legnano, accusati di corruzione elettorale insieme a un assessore della giunta, e guarda alle europee.“C’è un’evidenza, ovvero che il ...

Di Maio : «Arresti da destra a sinistra : alle Europee la Scelta è tra il M5S e la nuova Tangentopoli» : Il leader del Movimento all’attacco dopo gli arresti in Lombardia: «Il sistema dei partiti continua ad essere inquinato, con tangenti ovunque»

"Scelta tra noi e Tangentopoli"Di Maio durissimo contro la Lega : "Sono molto preoccupato per i casi emersi in questi giorni di arresti e indagati tutti per casi di tangenti e corruzione, che hanno coinvolto sia la destra che la sinistra. C’è un’evidenza, ovvero che il sistema dei partiti continua ad essere fortemente inquinato, Segui su affaritaliani.it

Di Maio : "Scelta tra noi e le tangenti" : 10.48 "Spuntano tangenti ovunque. Giorno dopo giorno e la scelta in vista delle Europee sembra essere sempre più chiara: il 26 maggio sarà tra noi e questa nuova Tangentopoli". Così il leader del M5S, Di Maio,sui nuovi arresti in Lombardia. "Sono molto preoccupato per i casi emersi in questi giorni di arresti e indagati per casi di tangenti e corruzione che hanno coinvolto sia la destra sia la sinistra. C'è un'evidenza, ovvero che il sistema ...

Gazzetta : Grimaldo prima Scelta per la fascia sinistra del Napoli : Il Napoli lavora per completare l’organico della squadra per la prossima stagione, Giuntoli può permettersi di giocare d’anticipo avendo già ben chiare le richieste di Ancelotti. Continua la trattativa per Alejandro Grimaldo, il terzino sinistro di proprietà del Benfica interessa da tempo il presidente De Laurentiis che più di una volta è volato in Portogallo. Manca però l’accordo economico, poiché la società portoghese chiede ...

Anticipazioni Beautiful : Ridge contrario alla Scelta della figlia di sposare Bill : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera americana 'Beautiful', in onda sul piccolo schermo da oltre trent'anni. I colpi di scena sono dietro l'angolo e non mancano le sorprese nella vita dei personaggi principali che stanno prendendo delle scelte importanti. Vediamo cosa succede nelle prossime puntate della soap che sono trasmesse su Canale 5 al solito orario, le 13:40, ...

Il Segreto Anticipazioni 11 maggio 2019 : La strana Scelta di Raimundo Ulloa : Raimundo decide di non vendere le proprietà di Francisca e quindi di non pagare il riscatto di Emilia e Alfonso.

U&D - Angela Nasti verso la Scelta : sempre più indecisa tra Luca e Alessio : Lo storico dating condotto da Maria De Filippi sta per giungere al termine. I tre giovani seduti sul Trono Classico di Uomini e Donne sono davvero ad un passo dalla scelta finale anche se ancora sembrano essere piuttosto indecisi. Angela Nasti dopo un percorso iniziato in salita ha rilasciato un'intervista al magazine del programma, dove parla delle sue sensazioni. La sorella di Chiara Nasti appena seduta sul trono è stata molto criticata per il ...

Calciomercato Napoli - la trattativa Lozano si complica : il messicano avrebbe avuto un ripensamento sulla Scelta - il retroscena : Calcio mercato Napoli , si complica l'affare Lozano L'edizione odierna delle Gazzetta dello Sport al momento si dice pessimista sull'arrivo di Hirving Lozano in maglia azzurra: 'Per l'attaccante ...