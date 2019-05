Il maltempo non da tregua | nel week end ancora freddo pioggia e neve

maltempo : dall’UE 277 milioni all’Italia per inondazioni e frane dell’autunno 2018 : La Commissione Europea ha proposto lo stanziamento di 277,2 milioni di euro per i danni causati dalle violente piogge e dalle frane in Italia lo scorso autunno. La misura è stata presentata dalla Commissaria agli affari regionali Corina Cretu nell’ambito del Fondo Europeo di Solidarietà. Altri 8,1 milioni verranno assegnati all’Austria, in conseguenza degli stessi eventi meteorologici e 8,2 milioni alla zona nordorientale della ...

maltempo - Cia Padova : azzerata la produzione di miele e le api non si riproducono : Le piogge incessanti dell’ultima settimana, e le temperature ben al di sotto della media stagionale, rischiano di azzerare la produzione di miele. Il periodo di fioritura va da aprile a fine giugno: in questi tre mesi si concentra la raccolta di un intero anno di lavoro degli apicoltori, e delle api, letteralmente mandata in fumo dallo stravolgimento del clima, denuncia la Cia di Padova. Con le piogge le api non volano, con le basse temperature ...

Il maltempo non molla - ancora pioggia e freddo : un maggio mai visto prima : Meteo, il maltempo che si sta abbattendo in queste ore sull’Emilia Romagna ha causato l’esondazione del fiume Savio in provincia di Forlì-Cesena. La ferrovia Rimini-Bologna è stata interrotta, e ora è in graduale ripresa, nel tratto tra Faenza e Cesena, a fini precauzionali a causa della chiusura del ponte della ferrovia sul Savio, e dove si registrano alcune interruzioni sulle strade provinciali in Appennino persmottamenti e frane. ...

Meteo - il maltempo non dà tregua all’Italia : piogge e temporali si spostano al centro sud : Dopo i violenti fenomeni che hanno interessato soprattutto il nord con esondazioni e allegamenti, nelle prossime ore la perturbazione che si è stabilita sulla Penisola porterà il suo carico di pioggia, venti ed aria fredda verso il centro e poi il sud dando vita a nuovi intensi fenomeni temporaleschi.Continua a leggere

maltempo Bologna : “Norma non al passo con i tempi” : L’attuale normativa “per accedere, in caso di calamita’, ai contributi e agli sgravi fiscali previsti dal Fondo di Solidarieta’ Nazionale non e’ piu’ al passo coi tempi”. E’ quanto segnala, in una nota, il presidente di Confagricoltura Bologna, Guglielmo Garagnani, alla luce dei “recenti cambiamenti climatici che sono sotto gli occhi di tutti e stanno avendo pesanti ripercussioni sulle ...

maltempo - fiumi esondati : allerta rossa in Emilia Romagna. Sindaco Ravenna : «Non uscite di casa» DIRETTA : Maltempo, danni e disagi in Italia, soprattutto in Emilia Romagna. La situazione è ancora «molto impegnativa» a causa della «pioggia molto intensa, anche con valori...

maltempo Cesena - il sindaco : “Situazione sotto controllo - l’allerta non ci ha trovati impreparati” : “Per ora la situazione è sotto controllo“: lo spiega il sindaco di Cesena Paolo Lucchi riferendosi all’esondazione del fiume Savio verificatasi nelle scorse ore. “Stiamo monitorando in particolare la pioggia che sta cadendo nella vallata del Savio“. “Vorrei far notare – ha precisato il primo cittadino – l’enorme lavoro dei mesi scorsi in cui sono stati puliti tutti gli alvei dei fiumi in ...

maltempo Emilia-Romagna - allerta per i fiumi a Ravenna : “Non uscite di casa e salite ai piani alti” : Procede l’azione di monitoraggio dei fiumi a Ravenna, dopo che le intense piogge della giornata di ieri hanno fatto superare in diversi corsi d’acqua, nelle zone collinari, il livello idrometrico di soglia 2 (arancione) e 3 (rosso). Per quanto riguarda in particolare il Savio, al momento la piena sta passando da Cesena e nelle prossime ore è attesa una piena molto importante nel territorio del comune di Ravenna. Nella sede della Polizia Locale è ...

maltempo Friuli Venezia Giulia - la Regione : “Con l’ok per Pordenone via a interventi Nocello” : Pordenone e i Comuni interessati dai danni causati dal Maltempo nell’area del Noncello possono approvare le convenzioni che saranno successivamente sottoscritte con la Regione per avviare i lavori di ripristino. Lo ha confermato il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, sottolineando la necessita’ di rispettare l’iter procedurale per l’avvio di lavori pubblici legati ...

Il maltempo non dà tregua : nel week end arriva un altro vortice freddo : Sabato la perturbazione interesserà sopratutto il nord, domenica si sposterà nel meridione. Le previsioni

Il maltempo non da tregua - nel bolognese decine di persone evacuate per uno smottamento : Non cessa di flagellare l'Emilia-Romagna l'ondata di freddo che si sta abbattendo sulla regione da due giorni. Numerosi i disagi per la popolazione dovuti alle forti piogge e alle nevicate che hanno ...

L’Uragano Artico flagella l’Italia - “è allarme per la sicurezza nazionale : non chiamatelo maltempo - è un’emergenza climatica” : “Per favore non chiamatelo maltempo ma emergenza climatica che ormai e’ una vera questione di sicurezza nazionale e globale“. Lo dichiara Angelo Bonelli coordinatore nazionale dei Verdi ed esponente di Europa Verde che aggiunge: “La neve e la grandine che sta cadendo in queste ore e in piena primavera, provocando danni enormi all’agricoltura, non e’ solo un evento storico ma un chiaro segnale di come il clima ...