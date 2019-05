I terremotati scendono in piazza: “Nessuna promessa del governo è stata mantenuta” (Di venerdì 17 maggio 2019) Domani, sabato 18 maggio, i terremotati del Centro Italia protesteranno a Montecitorio contro l'immobilismo del governo sulla ricostruzione: "Siamo 'congelati', nonostante le roboanti rassicurazioni in campagna elettorale da parte di tutti i leader che sono venuti nel cratere. Oggi noi consideriamo quelle promesse tradite e quei comizi non degli impegni assunti, ma delle passerelle elettorali".



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di venerdì 17 maggio 2019) Domani, sabato 18 maggio, idel Centro Italia protesteranno a Montecitorio contro l'immobilismo delsulla ricostruzione: "Siamo 'congelati', nonostante le roboanti rassicurazioni in campagna elettorale da parte di tutti i leader che sono venuti nel cratere. Oggi noi consideriamo quelle promesse tradite e quei comizi non degli impegni assunti, ma delle passerelle elettorali".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

capponi_franco : I TERREMOTATI SCENDONO IN PIAZZA | IoPessimista - iopessimista : I TERREMOTATI SCENDONO IN PIAZZA - iopessimista : I TERREMOTATI SCENDONO IN PIAZZA -