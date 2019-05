Grumpy Cat | è morta la gatta diventata mito di Internet

Addio Grumpy Cat - insegna agli angeli come diventare un meme : “Some days are grumpier than others…”, inizia così la frase con cui i padroni della stella dei social network Grumpy Cat hanno annunciato la morte, a sette anni, del celebre gatto imbronciato, protagonista di meme diventati negli anni un vero e proprio classico di internet. https://twitter.com/RealGrumpyCat/status/1129310647458467840/photo/1 Grumpy Cat, conosciuta anche come Tardar Sauce (sì, era una femmina), era nata il 4 aprile 2012. ...