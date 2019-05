Don Ciotti sulla Mare Jonio

**Migranti : Don Ciotti sulla Nave Mare Jonio a Lampedusa** : Lampedusa, 17 mag. (AdnKronos) - "Il male ha tre grandi complici: il silenzio, l’indifferenza e l’inerzia. Bisogna aggiungere anche la viltà e la mancanza di coraggio. L’equipaggio della Mare Jonio ha il merito di opporsi a questo male, a questa perdita di umanità e di civiltà". Così don Luigi Ciott

Casal Bruciato - Don Ciotti : “Razzismo in crescita - non è folclore. È alimentato da violenza verbale della politica” : “C’è un emorragia di umanità nella nostra Italia. C’è una violenza verbale pubblica e politica che genera quella fisica”. Dal Salone del Libro di Torino, don Ciotti analizza il clima che sta attraversando l’Italia in questi mesi e in particolare l’aggressione alla famiglia rom a Casal Bruciato: “Provo rabbia e vergogna. Il termometro della nostra umanità è molto alto, c’è una disumanità crescente, il razzismo non è folclore, ma una realtà. La ...

Migranti : Presidente Ars - 'non dimenticherò mai le Donne della nave Diciotti' : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "Non è un caso che io abbia preferito farmi affiancare da donne in ruoli chiave della vita dell'Assemblea. Sono donne preparate, capaci e tenaci: tutte espressioni forti della vita parlamentare e culturale di Palazzo dei Normanni. Oggi, però, non posso non rivolgere un

Don Ciotti alla Sanità : 'Il problema sono le mafie non i migranti' : 'Bisogna rispondere ai bisogni reali delle persone, abbiamo bisogno di risposte reali, ci sono parole che sono stanche nel nostro Paese, che continuiamo a ripetere e c'è chi continua ad illudere. ...

Don Ciotti : "Usiamo la Costituzione contro l'uomo forte" : La manomissione comincia dalla lingua: "Sono stanco di sentir parlare di popolo. È una parola importante, che bisogna pronunciare con rispetto e, arrivo a dire, un po' di reverenza. Invece, è tra le più abusate e manipolate di questo tempo. I populisti, lungi dall'amare il popolo, di puntare al suo progresso sociale, civile, culturale, economico, l'hanno strumentalizzato per biechi fini di potere, spacciando illusioni, ...

Don Ciotti - memoria impegno contro mafie : ANSA, - LOCRI, REGGIO CALABRIA,, 27 MAR - "E' giusto parlare sempre di una memoria viva che deve tradursi in responsabilità e impegno". Lo ha detto don Luigi Ciotti, presidente di Libera e cittadino ...

Palermo - bruciata l auto alla militante di Libera. Don Ciotti 'E una sfida per tutti noi' : Giovedì, il giorno della memoria organizzato da Libera, Palermo si è svegliata con il volto di Chiara Natoli, che su Rai 3 diceva: 'Ricordare le vittime della mafia vuol dire impegnarsi concretamente ...

Mafie - Don Ciotti : no silenzi - alzare voce : 13.30 "I migranti sono vittime rappresentati come colpevoli in una falsificazione delle realtà di cui un giorno la storia e Dio ci chiederanno conto. Io sto con la Mare Jonio,sto lì per salvare vite". Così don Ciotti dal palco della manifestazione di Libera a Padova. Contro la la mafia invoca "leggi più forti", e "non lasciare soli i magistrati: la democrazia chiede a ognuno di noi di fare la sua parte"."alzare la voce-dice- no a prudente ...

Mafia - Don Ciotti : “Vero nemico non sono migranti - ma criminalità organizzata. Governo? Finora ha fatto poco” : “Il nemico non sono i migranti, ma le mafie, la corruzione, l’usura e fino a qui il governo ha fatto molto poco su questi temi”. Nella Giornata nazionale in ricordo delle vittime delle mafie, a Padova, il fondatore di Libera don Luigi Ciotti attacca il governo M5S-Lega sul tema del contrasto alla criminalità organizzata: “Finora si è fatto molto poco. Abbiamo degli interrogativi sulla proposta di vendere all’asta a privati i beni confiscati, ...

Libera a Padova contro le mafie : "Siamo in 50mila". Don Ciotti : "Basta silenzi - alziamo la voce" : È arrivato in Prato della Valle il grande corteo antimafia organizzato a Padova da Libera e Avviso Pubblico. La piazza è piena e secondo le forze dell'ordine i manifestanti sono circa 30 mila, 50 mila per gli organizzatori. Prima dell'intervento di don Ciotti verranno i nomi di 1.111 vittime di mafia. "Sono 50 mila le persone che stanno sfilando per le strade di Padova - afferma l'associazione Libera - Un paese, circa un milione di ...

Albenga celebra la "Giornata della memoria e dell'impegno". Cangiano : "A Don Ciotti farò vedere le fotografie di questa importante ... : Oggi ricorre la "Giornata della memoria e dell'impegno" e, l'Istituto Comprensivo 1 di Albenga ha organizzato alcuni momenti di riflessione con i bambini e le istituzioni. Dal 1996 il primo giorno di ...

La scommessa di Don Ciotti 'L antimafia metta radici nel Nord Est'. Partono i cortei in tutta Italia : PADOVA. Se la mafia ha già conquistato il cuore del Nordest, penetrando non solo il tessuto imprenditoriale ma anche quello sociale e politico, allora è nel Nordest che deve mettere radici anche l'...

