Ascolti TV | Giovedì 16 maggio 2019. Montalbano 22.2% - All Together Now parte dal 17.8% : All Together Now Nella serata di ieri, Giovedì 16 maggio 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano – L’età del dubbio ha conquistato 4.974.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.39 alle 0.42 – la prima puntata di All Together Now ha raccolto davanti al video 3.190.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Rai2 il film Trespass ha interessato 1.119.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su ...

Ascolti Tv Giovedì 16 maggio - Montalbano 22.2% contro l’esordio di All Together Now 17.8% : Ascolti Tv Giovedì 16 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Il Commissario Montalbano – Rai 1 – milioni e 22.2%All Together Now – Canale 5 – 3.19 milioni e 17.8%Trespass – Rai 2 – milioni e %Escobar – Rai 3 – milioni e %X-Men giorni di un futuro passato – Italia 1 – milioni e %Piazzapulita – La7 – mila e %Diritto e Rovescio – Rete 4 – mila ...

Ascolti TV | Giovedì 16 maggio 2019 : All Together Now Nella serata di ieri, Giovedì 16 maggio 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano – L’età del dubbio ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la prima puntata di All Together Now ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 il film Trespass ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 X – Men – Giorni di un futuro passato ha intrattenuto ...

Ascolti tv giovedì 16 maggio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il Commissario Montalbano - L'età del dubbio ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Trespass ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Escobar ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 All Togheter Now, prima puntata, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film X-Men - Giorni di un futuro passato ha registrato .000 ...

Ascolti Tv Giovedì 16 maggio - Montalbano contro l’esordio di All Together Now : Ascolti Tv Giovedì 16 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Il Commissario Montalbano – Rai 1 – milioni e %All Together Now – Canale 5 – milioni e %Trespass – Rai 2 – milioni e %Escobar – Rai 3 – milioni e %X-Men giorni di un futuro passato – Italia 1 – milioni e %Piazzapulita – La7 – mila e %Diritto e Rovescio – Rete 4 – mila e %Che Fine ...

Ascolti TV USA giovedì 9 maggio : cala il TGIT senza il crossover - stabile TBBT : Ascolti tv USA giovedì 9 maggio Ascolti tv USA giovedì 9 maggio – Una serata per certi versi diversa per le serie in onda, ma normale se si guarda ai numeri. In pieno periodo Sweeps NBC ha messo in pausa la comedy A.P. Bio e al suo posto è andato in onda un altro episodio di Superstore (ma la media del canale cresce solo di un decimo). Il primo ha registrato uno 0.8 di rating (-0.1) con 3 milioni di spettatori, il secondo uno 0.7 di ...

Ascolti TV | Giovedì 9 maggio 2019. Mentre ero Via chiude al 23% - la Carrà al 3.5% : Mentre ero Via - Stefania Rocca Su Rai1 l’ultima puntata di Mentre ero Via ha conquistato 5.339.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 San Andreas ha raccolto davanti al video 2.077.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Il Mostro ha interessato 1.364.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Colorado ha catturato l’attenzione di 1.323.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 A Raccontare comincia tu ha raccolto ...

Ascolti tv giovedì 9 maggio 2019 : Prime Time Su Rai 1 La fiction Mentre ero via, ultima puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Il mostro ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 A raccontare comincia tu, sesta e ultima puntata (ospite Paolo Sorrentino), ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film San Andreas ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Colorado ha registrato ...

Ascolti TV | Giovedì 9 maggio 2019 : Mentre ero Via - Stefania Rocca Su Rai1 l’ultima puntata di Mentre ero Via ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 San Andreas ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Il Mostro ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Colorado ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 A Raccontare comincia tu ha raccolto davanti al video .000 spettatori ...

Ascolti Tv Giovedì 9 maggio - Mentre Ero Via tra Colorado e A Raccontare Comincia Tu : Ascolti Tv Giovedì 9 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 – Mentre Ero Via 1a Tv – milioni e % Canale 5 – San Andreas – milioni e % Rai 2 – Il Mostro – milioni e % Rai 3 – A Raccontare Comincia Tu con Paolo Sorrentino – milioni e % Rete 4 – Diritto e Rovescio – mila e % La7 – Piazzapulita – milioni e % Tv8 – Diretta Gol EL – ...

Ascolti tv USA giovedì 2 maggio bene Station 19 con il crossover con Grey’s Anatomy e Superstore : Ascolti tv USA giovedì 2 maggio Ascolti tv USA giovedì 2 maggio – Serata che ribalta gli schemi della rilevazione degli Ascolti e di ogni tipo di previsione, tra chi rinnova serie senza pubblico e chi cattura ancora pubblico con i crossover. Due mondi che si scontrano. Da un lato The CW che ha rinnovato In the Dark che conquista appena 513 mila spettatori e lo 0.1 nei demo 18-49 anni, dall’altro con il vecchio e caro traino e un ...

Ascolti Tv giovedì 2 maggio : Mentre Ero Via al 23 - 2% - La fredda luce del giorno (9 - 14%) : Ascolti Tv giovedì 2 maggio: Vince Mentre Ero Via su Rai 1 con il 23.2% di share. A Raccontare Comincia Tu (3.9%) (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1- Mentre Ero via 1×05 1a Tv – 5.34 milioni e 23.2% di share Canale 5 – La fredda luce del giorno 1a Tv – 2.17 milioni e 9.4% di share Italia 1 – Colorado – 1.45 milioni e 7.3 % di share La7 – Piazzapulita – 1.07 milioni e 6.2 ...

Ascolti TV | Giovedì 2 maggio 2019. Mentre ero Via 23.2% - La Fredda Luce del Giorno 9.4%. L’Europa League al 4.6% su TV8 - crolla la Carrà (3.9%) : Mentre ero Via - Riccardo Antonaci e Vittoria Puccini Su Rai1 Mentre ero Via ha conquistato 5.343.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale 5 La Fredda Luce del Giorno ha raccolto davanti al video 2.167.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 Attacco al potere – Olympus Has Fallen ha interessato 1.208.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Colorado ha catturato l’attenzione di 1.448.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 A ...

Ascolti TV | Giovedì 2 maggio 2019. Mentre ero Via 23.2% - La Fredda Luce del Giorno 9.4% - l’Europa League al 4.6% su TV8 : Mentre ero Via - Riccardo Antonaci e Vittoria Puccini Su Rai1 Mentre ero Via ha conquistato 5.343.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale 5 La Fredda Luce del Giorno ha raccolto davanti al video 2.167.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 Attacco al potere – Olympus Has Fallen ha interessato 1.208.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Colorado ha catturato l’attenzione di 1.448.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 A ...