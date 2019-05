Wind All Inclusive Special 50 offerta ad alcuni ex clienti per tornare con minuti | SMS e

Firewall per Windows : i migliori da usare : Volete gestire in maniera più approfondita il traffico di rete sia in entrata che in uscita sul vostro PC Windows e siete alla ricerca di una soluzione per poterlo fare. In questa nuova guida odierna leggi di più...

Wind annuncia nuove rimodulazioni - cambiamenti alle condizioni generali e a vecchie tariffe : Wind non ferma l'ondata di rimodulazioni e modifiche alle condizioni contrattuali, anche per vecchie tariffe. Scopriamo le ultime novità. L'articolo Wind annuncia nuove rimodulazioni, cambiamenti alle condizioni generali e a vecchie tariffe proviene da TuttoAndroid.

Rispondono all’appello anche le rimodulazioni Wind : dal 16 giugno spese aumentano su 2 fronti : Che disdetta dover commentare anche le imminenti rimodulazioni Wind per i clienti, a partire dal prossimo 16 giugno. Dopo esserci soffermati a lungo sulle modifiche unilaterali del contratto ad opera di Vodafone e TIMm primaverili ed estive e pure su ulteriori aumenti del vettore arancione per le sue linee di rete fissa, non possiamo trascurare altri cambiamenti in arrivo che inficeranno e non poco sulle tasche dei contribuenti. Le ...

Windows 10 : aggiornamento autunno 2019 - addio alle password : Windows 10: aggiornamento autunno 2019, addio alle password L’ultimo aggiornamento di Windows 10 darà il via al progressivo abbandono delle password. L’update versione 1903 aprirà un nuovo scenario, gli utenti infatti, grazie al sistema FIDO2 potranno accedere al sistema operativo ma anche sui siti web di terze parti, senza l’utilizzo di password. Ecco tutti i dettagli e in cosa consiste l’aggiornamento di maggio ...

Non trascurabili aumenti su rete fissa Wind per lo scatto alla risposta e novità costo attivazione linea : Nella primavera delle rimodulazioni degli operatori, non potevano mancare anche gli aumenti della linea fissa Wind, anche se per nuovi clienti. Non si possono sottovalutare infatti gli aggravi di spesa relativi alle offerte che prevedono un costo per lo scatto alla risposta ma pure delle novità relative al valore di attivazione della linea, soprattutto nel caso in cui si proceda all'operazione in negozio. Partiamo proprio dall'aumento del ...

Windows Hello è FIDO2 : è l'addio alle password? : ... in alternativa al PIN, è integrata nel sistema operativo Windows 10 già installato su oltre 800 milioni di dispositivi nel mondo, a patto di disporre delle componenti hardware necessarie per ...

Rieccoli i problemi Wind oggi 7 maggio : anomalia alla Rete più generica rispetto a lunedì : Sono ancora una volta attuali i problemi Wind in Italia. Nella giornata di ieri abbiamo già affrontato una tematica simile, riguardante il guasto dovuto ad un'antenna a Roma, precisamente in zona EUR come avRete notato dal nostro approfondimento. In quel frangente, abbiamo evidenziato come il down geograficamente circoscritto avesse coinvolto per forza di cose anche Tre e Iliad, ma oggi 7 maggio secondo le primissime informazioni raccolte la ...

Wind lancia la All Digital 40 : minuti illimitati e 40 GB di internet per tutti a 13 - 99 euro al mese : Wind lancia la All Digital 40, che offre minuti illimitati e 40 GB a 13,99 euro al mese. Ancora attivabile Wind Smart 50 per i clienti di gestori virtuali L'articolo Wind lancia la All Digital 40: minuti illimitati e 40 GB di internet per tutti a 13,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Wind propone un piano All Inclusive Easy Pay con offerte personalizzate ad alcuni già clienti : Wind ha dato il via ad una nuova iniziativa dedicata ad alcuni suoi già clienti e in virtù della quale viene offerta la possibilità di attivare All Inclusive Easy Pay L'articolo Wind propone un piano All Inclusive Easy Pay con offerte personalizzate ad alcuni già clienti proviene da TuttoAndroid.

In 150 alla Coppa Italia di Windsurf : Flavia Tartaglini vince nella tavola olimpica : Coppa Italia Windsurf, Flavia Tartaglini trionfa nella tavola olimpica. Il maltempo della giornata di oggi ha fermato con un giorno di anticipo la tappa di Ostia Le condizioni meteo proibitive della giornata di oggi, con venti oltre il 30 nodi e onda formata, non hanno permesso alla flotta Techno 293 e RS:X presente ad Ostia per la II tappa di Coppa Italia di disputare le ultime prove in programma. La classifica si chiude con cinque prove ...

Il Solitario di Windows - Mortal Kombat e Super Mario Kart entrano nella Hall of Fame dei videogiochi : Lo Strong National Museum of Play ha annunciato quattro nuovi titoli che sono entrati nella prestigiosa World Video Game Hall of Fame.Come riporta RockPaperShotgun, i titoli in questione sono Mortal Kombat (1992), Super Mario Kart (1992), l'avventura testuale Colossal Cave Adventure (1976) e il Solitario incluso in ogni versione di Windows dal 1990 al 2013.Sin dal 2015, la Hall of Fame dei videogiochi è cresciuta fino a contare oltre 20 grandi ...

Di nuovo disponibile Wind All Digital 50 con minuti illimitati e 50 Giga a 11 - 99 euro : Wind ha deciso di introdurre di nuovo un countdown per l'offerta All Digital 50, dedicata sia ai nuovi che ai già clienti e in scadenza alle ore 10:00 del 6 Maggio 2019 L'articolo Di nuovo disponibile Wind All Digital 50 con minuti illimitati e 50 Giga a 11,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Wind All Digital 50 Test Edition : minuti illimitati e 50 GB di internet a 4 - 99 euro al mese solo per pochi fortunati : Wind lancia una nuova offerta, All Digital 50 Test Edition, che include minuti illimitati e 50 GB a 4,99 euro. C'è un però: è solo per 500 fortunati clienti! L'articolo Wind All Digital 50 Test Edition: minuti illimitati e 50 GB di internet a 4,99 euro al mese solo per pochi fortunati proviene da TuttoAndroid.

Wind All Inclusive Special 100 GB e 60 GB xTe provano ad accontentare i già clienti : Wind vuole far fare il pieno di GB ad alcuni suoi clienti, proponendo le due offerte Wind All Inclusive Special 100 GB xTe e All Inclusive Special 60 GB xTe. Ecco cosa includono, come si attivano e i costi mensili. L'articolo Wind All Inclusive Special 100 GB e 60 GB xTe provano ad accontentare i già clienti proviene da TuttoAndroid.