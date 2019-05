Sicilia | Regione | prime diffide per i ' dirigenti lumaca'

Sicilia : Ugl - 'sottoscritto dopo 12 anni contratto dipendenti Regione' : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - “dopo 12 anni sottoscritto il contratto dei dipendenti della Regione Siciliana. Registriamo con soddisfazione che dopo sei lungi mesi di trattativa con l'Aran Sicilia, è stato definito il contratto e economico e giuridico dei circa 13 mila lavoratori". A dichiararlo Gi

Città metropolitane e liberi consorzi Ugl Sicilia : "Soddisfatti per accordo Stato " Regione. Recuperare tempo perduto per far ripartire enti ... : "Siamo soddisfatti perché le rassicurazioni ricevute dal Governo regionale ed in particolare dall'assessore regionale dell'economia Gaetano Armao, hanno avuto immediato riscontro con la conclusione ...

Regione Siciliana : 15 milioni per 175 Comuni : tra cui Ragusa e Ispica : Marialucia Lorefice: 15 milioni in arrivo per imprenditoria Siciliana. Interessati 175 Comuni tra cui Ragusa ed Ispica

Sicilia : rischio idrogeologico - Ance e Regione a confronto : Palermo, 6 mag. (AdnKronos) - Mitigare il rischio idrogeologico in Sicilia. E' questo l'obiettivo dell'incontro di domani, martedì 7 maggio, a Palermo, fra i vertici nazionali e regionali dell’Ance e la Regione. Sul tavolo, i fondi assegnati per le progettazioni, le opere ancora da porre in gara ma

Sicilia : alluvione 2018 - Regione finanzia ricostruzione ponte Ramacca : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - Prosegue l'attività di monitoraggio, da parte del governo Musumeci, per il ripristino dei percorsi stradali danneggiati dall’alluvione dell'ottobre del 2018. A essere messo in sicurezza sarà il cavalcavia tra Ramacca e Palagonia sulla strada statale 417, nel catanese. I

Assostampa Sicilia impugna bandi concorso giornalisti Regione : L'Associazione Siciliana della stampa impugna i bandi di concorso per l'ufficio stampa della Regione. Lo ha deciso all'unanimità il Consiglio regionale, riunito a Palermo, che nel documento finale ha dato "mandato al segretario regionale di affidare all'ufficio legale tutti i percorsi di tutela sindacale volti ad impedire l'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo dei dipendenti regionali e l'espletamento dei concorsi pubblicati sulla ...

Sicilia : Assostampa impugna bandi concorso ufficio stampa Regione : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - L’Associazione Siciliana della stampa impugna i bandi di concorso per l’ufficio stampa della Regione. Lo ha deciso all’unanimità il Consiglio regionale, riunito a Palermo, che nel documento finale ha dato "mandato al segretario regionale di affidare all’ufficio legale t

Sicilia : Regione - 'più snella procedura rilascio autorizzazioni Genio civile' : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - "Ancora un passo avanti del governo Musumeci verso la sburocratizzazione degli uffici regionali che si occupano di edilizia. Diventa più snella, infatti,la procedura per il rilascio delle autorizzazioni a costruire nelle zone considerate a rischio sismico. D'ora in poi,

Regione Sicilia propensa ad aggregare Airgest in SAC : All'indomani dell'assemblea dei soci di SAC , che ha nominato i nuovi componenti la governance, con presidente Sandro Gambuzza , già alla guida della Camera di Commercio di Ragusa, e tra i consiglieri ...

La Regione Siciliana contro il Movimento 5 stelle : "Una iattura per l'Italia" : Nella sua visita Toninelli aveva commentato ironicamente le tre ore di distanza in treno tra Palermo e Catania, come una situazione da terzo mondo. 'È convinto che al Governo della Regione ci sia ...

Sicilia - Di Maio : In Regione si fanno c... loro - questo è il centrodestra : Milano, 26 apr., LaPresse, - "L'amministrazione regionale pur di non abolire 7 milioni di vitalizi" mettono a rischi i conti dell'ente, e "si fanno i cazzi loro", quindi "evitate di rieleggere gente ...

Sicilia : Di Maio - 'banditi politici hanno massacrato la Regione' : Caltanissetta, 26 apr. (AdnKronos) - "Banditi politici hanno massacrato la Regione Siciliana". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Caltanissetta per sostenere il candidato sindaco M5S Roberto Gambino.

Sicilia - la Regione dichiara guerra ai rifiuti elettrici e elettronici : Il governo Musumeci dichiara guerra ai rifiuti elettrici ed elettronici. Monitor, tv, lavatrici, computer, sono tutti apparecchi che in Sicilia difficilmente riescono a essere intercettati. L’Isola è ultima in Italia per recupero di questi beni che talvolta finiscono pure in discariche abusive. Eppure, se ben riciclati, è possibile ricavarne anche il 90% di materie prime seconde, con un rilevante risparmio energetico rispetto ...

**Sicilia : Musumeci - 'siamo la regione più degradata d'Italia'** : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - "La Sicilia è la regione più degradata d'Italia da venti anni e le peggiore d'Europa. Abbiamo tanto lavoro da fare, ne abbiamo fatto tanto". Lo ha detto Nello Musumeci, governatore siciliano parlando si siciliani per gli auguri di Pasqua. "Il mio governo ha 5 anni di t