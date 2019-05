ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) Questa volta consigli di lettura.s’. Lo conosciamo tutti, questo vecchio proverbio che i nostri genitori e i nostri nonni ci hanno sempre ripetuto quando volevano incoraggiarci a non demordere in qualche piccola o grande impresa che da bambini stavamo affrontando. Ebbene, per Francesca Corrado, economista, ricercatrice e formatrice, non si è trattato solo di un proverbio: è stato una vera illuminazione. L’ha preso, ci ha riflettuto, l’ha generalizzato, ne ha considerato tutte le possibili sfaccettature, ha studiato tutto ciò che esisteva sull’argomento, l’ha applicato a se stessa e infine ne ha fatto una scuola, la Scuola di fallimento, una scuola che sta avendo un successo tale che forse nemmeno lei stessa poteva immaginare. È andata così. Nel 2015 Francesca ha passato qualche momento veramente difficile, sostanzialmente ha perso tutto, la docenza all’Università di ...

Noovyis : Un nuovo post (Sbagliando si impara. E c’è chi addirittura ‘fa scuola’) è stato pubblicato su Playhitmusic - - AlbertoBrunell3 : RT @Antonio09105181: Si dice sbagliando si impara.. Ma alcuni non imparano mai?? - Antonio09105181 : Si dice sbagliando si impara.. Ma alcuni non imparano mai?? -