Bosch ConnectedWorld - A Berlino si parla di auto nel cloud

quattroruote

(Di giovedì 16 maggio 2019) Internet ci ha cambiato la vita, prima attraverso la navigazione del web con i PC, poi con gli smartphone e i tablet. Ma è solo linizio: adesso è la volta dell'Internet of things, IoT in breve. Tradotto, significa che anche gli oggetti più diversi, come le lavatrici, i trapani o una macchina utensile, possono essere connessi e scambiare informazioni. La, storica azienda tedesca che si sta trasformando da produttore di parti e sistemi a fornitore di servizi, ci crede parecchio, tanto da organizzare per il sesto anno consecutivo una conferenza a, il, che il 15 e il 16 maggio ha richiamato circa 5.000 partecipanti e 80 espositori in uno spazio di 14.000 metri quadri ricavato nelledificio di una ex stazione ferroviaria. Tra i 150 relatori, oltre allamministratore delegato dellaVolkmar Denner - secondo cui lIoT è uno dei fattori del cambiamento ...

iotexpertit : Bosch a ConnectedWorld Berlino, come l’IoT cambierà la vita – Componenti & Tech – Agenzia ANSA… - motor__cycle : Bosch a ConnectedWorld Berlino, come l'IoT cambierà la vita - solomotori : Bosch a ConnectedWorld Berlino, come l'IoT cambierà la vita -