Cosa mangiare contro l’ansia? 5 cibi amici della serenità

Ipertensione - Cosa mangiare : dalle noci un valido aiuto per tenere a bada la pressione alta : Le noci fanno bene, proteggono il cuore e aiutano le persone a rischio di malattie cardiovascolari, perché sono in grado di abbassare la pressione sanguigna unite, ovviamente, ad una dieta sana e a basso contenuti di grassi. A giungere a questa conclusione è stata una equipe di scienziati della Pennsylvania State University nello State College: si tratta di uno dei primi lavori a suggerire come le proprietà delle noci possano influire sulla ...

Controllo del peso e salute : Cosa mangiare? 10 consigli specifici per le donne : In occasione dell’Onda (H)Open Week, la settimana degli incontri e delle visite gratuite dedicati alla salute della donna, la dott.ssa Michela Barichella, Responsabile della Nutrizione Clinica dell’ASST Gaetano Pini-CTO, in collaborazione con le dietiste dott.ssa Nagaia Madini e dott.ssa Chiara Pusani, ha tenuto due incontri aperti alla popolazione dedicati all’alimentazione al femminile. Sono stati numerosi i consigli dati dalla dott.ssa ...

Dieta detox 3 giorni per dimagrire : ecco Cosa mangiare : La Dieta detox dei 3 giorni può far perdere fino ad un chilo. E’ una Dieta disintossicante che consente di liberare l’organismo da tossine. Menù

Dieta Plank per dimagrire : ecco come e Cosa mangiare : La Dieta Plank può far dimagrire di circa 2 kg in una settimana. E’ tra le diete più seguite dalle donne ed è molto semplice.

La dieta di maggio - Cosa mangiare per perdere peso : maggio è finalmente arrivato, questo è il mese di svolta per la remise en forme in vista dello scoppiare dell’estate e l’ultimo mese per prepararci alla prova costume in modo sano e salutare. La bellezza di questo mese risiede, oltre che nelle passeggiate soleggiate e nel primo, tiepido, venticello primaverile anche nella generosità di Madre Natura che ci offre, per maggio, una vera e propria “macedonia” di frutta e ...

Daniela Martani contro lo chef Gianfranco Vissani : “Se pesi 150 chili non puoi venirmi a dire Cosa devo mangiare” : “Se pesi 150 chili non puoi venirmi a dire cosa devo mangiare. Non sei credibile“. È la stoccata lanciata da Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello, famosa “pasionaria” della vertenza Alitalia e ora attivista vegana, nei confronti dello chef Gianfranco Vissani che ha anche denunciato alla polizia per aver detto nei giorni di Pasqua di aver ucciso a mani nude e poi macellato 12 agnelli. “Se scoppiasse un incendio e ...

Cosa mangiare prima di fare allenamento : Cosa mangiare prima di fare allenamento: raccomandazioni utili sulla alimentazione per chi si allena. Gli alimenti da assumere in base al tipo di allenamento e le quantità da rispettare per non rimanere a riserva di energia! (altro…) The post Cosa mangiare prima di fare allenamento appeared first on Idee Green.

Cosa mangiare per avere uno sperma sano : È molto difficile per gran parte degli uomini non occuparsi quasi quotidianamente della propria sessualità: tanto è vero che, pur sempre giovanissimi, arrivati vicino ai 30 anni, per la maggior parte si apre il periodo del confronto tra la prestanza sessuale del momento rispetto a quella posseduta da teenager. E il paragone spesso disturba, perché, inevitabilmente la differenza c’è. Ma, crescendo e invecchiando, ...

Dieta delle proteine : Cosa mangiare per dimagrire 3 kg : La Dieta delle proteine può far dimagrire fino a 3 kg in una settimana. E’ una Dieta ideale per chi ama mangiare pesce e soprattutto frutta e verdura

Dimmi che sport fai e ti dirò Cosa mangiare : L’alimentazione è parte integrante, se non fondamentale, di un corretto stile di vita, lo sappiamo tutti. E questo non da ieri, ma da sempre, soprattutto nel mondo dello sport, praticato a livello agonistico. Nell’antica Grecia, per esempio, là dove nacquero le Olimpiadi, l’alimentazione degli atleti suscitava dibattiti molto accesi tra gli allenatori, convinti che consumare grandi quantità di carne era il regime nutrizionale ...

Dieta dimagrante di aprile : Cosa mangiare per dimagrire 3 kg : La Dieta dimagrante di aprile può far dimagrire fino a 3 kg in 5 giorni. E' tra le diete di primavera più seguite. Ecco cosa si mangia in un menù.

Dieta di aprile : Cosa mangiare per perdere 3 chili : Con l’arrivo della primavera è arrivato il momento di rimettersi in forma. Come? Con la Dieta di aprile, che consente di perdere sino a 3 kg assaporando frutta e verdura di stagione. aprile è senza dubbio il mese delle fave, che arrivano sulla nostra tavola sia nella versione secca che fresca. Questo legume ha pochissime calorie (circa 88 ogni 100 grammi) e un gusto strepitoso, che lo rende l’ingrediente perfetto per numerose ...