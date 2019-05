Radiogiornale

ilgiornale

(Di lunedì 13 maggio 2019) Paolo Giordano Ci penserà stasera Radio Italia a trasmettere in diretta il concerto di due dei più implacabili autori di hit italiane negli ultimi anni: Umberto Tozzi e Raf. Quello del Forum di Milano sarà in sostanza il loro vero e proprio debutto dal vivo, visto che una laringo-faringite di Tozzi ha fatto spostare sia le prove che la data zero prevista a Rimini il 30 aprile. Per capirci, si tratta dell'esordio sul palco di una strana coppia che per due generazioni di italiani rappresenta un punto di riferimento. Negli anni Settanta/Ottanta Umberto Tozzi ha cantato brani che davvero sono andati al di là del «semplice» ruolo di tormentoni per trasformarsi in inni generazionali. Ti amo. Stella stai. Tu. Gloria. Il suo percorso musicale si è poi staccato dalla ricerca della «hit» a tutti i costi per approfondire il livello musicale e conoscere meglio alcuni mercati stranieri come la ...

