L' intelligenza artificiale può allenare una squadra di calcio?

La collezione di moda creata dall'intelligenza artificiale : Dopo aver imparato a guidare un'auto, tradotto in musica il canto delle balene e completato una delle più celebri sinfonie incompiute, l'intelligenza artificiale ha creato la sua prima collezione di moda. Huawei ha usato i chipset e gli algoritmi montati sul suo ultimo smartphone top di gamma, il P30, per “Fashion Flair”, un progetto sperimentale con lo scopo di dimostrare che la tecnologia, combinata all'estro creativo umano, può ...

Fashion Flair - la collezione nata dall'estro di Annakiki e dall'intelligenza artificiale di Huawei - : Amber Sunrise, Breathing Crystal, Aurora e Black: le tonalità di ogni abito riflettono fascinosi spettacoli naturali che vanno dagli avvolgenti colori dell'alba, a quelli più intensi e rilassanti ...

L’intelligenza artificiale nei tribunali fa ancora paura. Ma in realtà può essere davvero d’aiuto : I giuristi si allarmano per le macchine, per la robotica che sta invadendo le nostre vite e per le sperimentazioni di intelligenza artificiale. Taluni si scagliano contro questi mostri che renderebbero l’uomo un cyborg senza coscienza, distruggendo millenni di pensiero umanista e antropocentrico. Altri si dannano per comprendere le responsabilità per danni causati dalle macchine intelligenti: basti pensare a quali controversie potranno nascere ...

Alzheimer - così l'intelligenza artificiale aiuta a recuperare i ricordi svaniti : Secondo Bernabei, " in l'Italia, Paese più vecchio al mondo insieme al Giappone, le demenze rappresentano un problema medico-sociale sempre più grande . E questo - aggiunge lo scienziato - vale in ...

5 capi must have realizzati con l'intelligenza artificiale Huawei : ... oltre che all'intelligenza artificiale, la collezione ANNAKIKI x Huawei avvale delle tinte vibranti di Amber Sunrise, Breathing Crystal, Aurora e Black in riferimento a spettacoli naturali che ...

Alzheimer - così l’intelligenza artificiale aiuta a recuperare i ricordi svaniti : Una memoria virtuale, di riserva, a portata di smartphone in qualunque momento della giornata. Un prezioso alleato per le persone colpite dall’Alzheimer, nelle prime fasi dopo la diagnosi della malattia, scandita da perdita di memoria e disorientamento. Si chiama ‘Chat Yourself’ ed è un esempio di applicazione dell’intelligenza artificiale contro le demenze, che aiuta chi soffre di Alzheimer a ricordare aspetti fondamentali della propria vita: ...

Realtà Aumentata e intelligenza artificiale per scegliere le scarpe della giusta misura - arriva l’app di Nike : Si avvicina il giorno in cui, per comprare un paio di scarpe, non ci sarà più bisogno d’indossarle e fare qualche passo per capire se calzano comode. Basterà fotografare il piede con un’app, ci penserà l’Intelligenza Artificiale a decidere se saranno adatte e comode oppure no. L’idea, che sembra uscire dalla fantascienza, è di Nike, noto produttore di scarpe sportive. Ha annunciato che nel corso dell’estate ...

Se l'intelligenza artificiale fa anche la stilista : Nota per l'estro creativo delle sue collezioni, che le hanno permesso di varcare i confini del suo Paese e raggiungere le passerelle più ambite del mondo, nelle ultime cinque stagioni è stata una ...

Gli enigmi dell’archeologia? Ora si risolvono con l’intelligenza artificiale : Usare l’intelligenza artificiale per risolvere uno dei “puzzle” più complessi che impegna gli archeologi da sempre, ovvero riconoscere e mettere insieme le migliaia di frammenti ceramici che emergono abitualmente durante gli scavi. E’ questo il risultato di ArchAIDE, un progetto europeo coordinato dal Laboratorio MAPPA del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa che ha portato alla realizzazione di una innovativa App ...

L'intelligenza artificiale crea moda : Huawei P30 ed Anna Yang presentano Fashion Flair - foto e video - - AndroidWorld : Amber Sunrise, Breathing Crystal, Aurora e Black: i colori di ogni abito riflettono gli spettacoli naturali più affascinanti. Dai caldi colori dell'alba, a quelli più intensi e rilassanti dell'aurora,...

La collezione di moda creata dall'intelligenza artificiale : Dopo aver imparato a guidare un'auto, tradotto in musica il canto delle balene e completato una delle più celebri sinfonie incompiute, l'intelligenza artificiale ha creato la sua prima collezione di moda. Huawei ha usato i chipset e gli algoritmi montati sul suo ultimo smartphone top di gamma, il P30, per “Fashion Flair”, un progetto sperimentale con lo scopo di dimostrare che la tecnologia, combinata all'estro creativo umano, può ...

Fashion Flair - la prima collezione di moda co-creata dall’intelligenza artificiale di Huawei e da Annakiki : Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Una sfilata unica al mondo è quella che è andata in scena a Milano il 9 maggio. Di fronte a un parterre composto da celebrity nazionali e internazionali e ...

L’intelligenza artificiale di Huawei P30 crea una collezione di moda : (Foto: Huawei) L’intelligenza artificiale non è un’innovazione solamente fredda e razionale, ma ha ormai raggiunto livelli evolutivi così alti e sorprendenti da poter co-firmare addirittura una collezione di moda. Il primo progetto sperimentale di questo tipo ha dato alla luce la speciale applicazione Fashion Flair, vedendo come autori di una capsule collection da un lato proprio l’A.I. a bordo dei top di gamma Huawei P30 e ...

Fashion Flair - l'intelligenza artificiale crea la sua prima collezione di moda : Dopo aver dato il suo contributo nel mondo dei motori, della scienza e della musica, l'intelligenza artificiale di Huawei prova a muovere i primi passi anche nel mondo della moda, attraverso il progetto Fashion Flair. Insieme ad un’equipe di sviluppatori italiani, la casa cinese ha creato un'app che, grazie alla potenza dell’AI di Huawei P30 Pro, è in grado di offrire un nuovo spunto per il mondo della moda ...