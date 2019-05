Expo | chiesta condanna di 13 mesi per il sindaco di Milano Giuseppe Sala

tgcom24.mediaset

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il primo cittadino è accusato di falso per una retrodatazione di due verbali relativi alla commissione aggiudicatrice per non dover rifare la gara e mettere a rischio l'inaugurazione di

AlessandraLanz1 : Milano, chiesta condanna a un anno e un mese per Beppe Sala „ Il primo cittadino di Milano è imputato nel processo… - GalSissi : RT @Franciscovota: Notizie dalla #Milano da bere: Processo Expo, chiesta la condanna a 13 mesi di carcere per il sindaco #Sala #PDNetwork… - susanna769 : RT @davcarretta: Mancano 13 giorni alle elezioni europee: i temi della campagna il 13 maggio. 1) Di Maio contro Salvini 2) L’elemosiniere… -