Che fuori tempo che fa | l’annuncio in diretta di Fabio Fazio | “Tre puntate finali non

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) “Ci è stato comunicato che le ultime tredi Cheche fa non andranno in onda. Domani sera ci sarà l’ultima puntata”., in apertura di puntata di Cheche fa, su Rai1, ha annunciato che stasera, lunedì 13 maggio, andrà in onda l’ultima puntata di Cheche fa. Media & Regime Di F. Q.. Cheche fa, Salini “molto irritato” per la chiusura anticipata: convoca la direttrice Rai1 vicina a Lega “Grazie per essere stati con noi quest’anno” ha aggiunto, “più del 13% di share e un milione e mezzo di telespettatori di media, grazie”. L'articolo Cheche fa, l’annuncio indi: “Trenon andranno in onda, domani l’ultima” proviene da Il ...

fattoquotidiano : Che fuori tempo che fa, Fazio annuncia: “Ultime 3 puntate non andranno in onda” - Agenzia_Ansa : Cancellate tre puntate di 'Che fuori tempo che fa' di Fabio #Fazio #ANSA - Corriere : Rai, Fazio: «Che fuori tempo che fa chiude in anticipo, cancellate tre puntate del lune... -